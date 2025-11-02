Climat : le réchauffement a multiplié par quatre le risque d'un ouragan aussi puissant que Melissa

Alors que l'ouragan Melissa a provoqué des dégâts «catastrophiques», une étude publiée mercredi 29 octobre a affirmé que le réchauffement climatique a multiplié par quatre le risque d'ouragan aussi puissant que Melissa.

Le bilan s'est alourdi. L'ouragan Melissa, l'un des plus puissants jamais recensés, a été responsable de la mort d'au moins 28 personnes en Jamaïque. Et ce chiffre a de grandes chances d'augmenter. «D'autres informations faisant état de potentielles victimes sont encore en cours de vérification», a précisé le Premier ministre Andrew Holness.

La Jamaïque n'est pas le seul pays touché par Melissa, puisque Haïti et Cuba ont aussi été touchés par cet ouragan. Et selon une étude menée par des scientifiques de l'Imperial College de Londres, les catastrophe naturelles de cette puissance feront leur apparition de manière plus récurrente.

En cause, le réchauffement climatique

Cette étude reprend le cas de l'ouragan Melissa. Il a été rendu quatre fois plus probable en raison du changement climatique causé par l'homme et principalement par la combustion de combustibles fossiles. Il a également augmenté l'intensité de cet ouragan.

«Le changement climatique causé par l'homme a clairement rendu l'ouragan Melissa plus puissant et plus destructeur», a affirmé Ralf Toumi, qui a dirigé l'étude.

«Ces tempêtes vont faire encore plus de dégâts à l'avenir si nous continuons à réchauffer la planète en brûlant des combustibles fossiles», a prévenu le professeur, à la tête du Grantham Institute, spécialisé dans le changement climatique, au sein de l'Imperial College.

Concrètement, en cartographiant des millions de trajectoires théoriques de tempêtes dans différentes conditions climatiques, l'étude a permis de découvrir que dans un monde moins réchauffé, un ouragan comme Melissa toucherait terre en Jamaïque environ tous les 8.100 ans. Dans les conditions actuelles, ce chiffre est désormais tombé à 1.700 années.

Le monde s'est réchauffé d'approximativement 1,3 degré par rapport à l'ère préindustrielle, ce qui est dangereusement proche de la limite de 1,5 degré à ne pas dépasser pour, selon les scientifiques, éviter les effets les plus destructeurs du changement climatique.

Et même si une tempête aussi féroce que Melissa se produisait dans un monde sans changement climatique, elle serait de moindre intensité, selon l'étude : le réchauffement augmente la vitesse des vents de 19 kilomètres par heure.

Si s'adapter au changement climatique est «essentiel, les émissions de gaz à effet de serre doivent aussi cesser», a-t-il conclu. Facile à dire, mais dur à faire...