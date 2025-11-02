Diplomatie : le président syrien attendu à la Maison-Blanche en novembre, une première historique

Ahmad al-Chareh doit se rendre dans quelques jours à la Maison-Blanche à Washington. Il deviendra ainsi le premier président syrien à s’y rendre. Au programme de cette visite diplomatique, la levée des sanctions encore imposées à son pays et la reconstruction de ce dernier.

Un déplacement historique. Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad al-Chaibani a confirmé ce dimanche 2 novembre que le président Ahmad al-Chareh se rendrait dans quelques jours à la Maison-Blanche (États-Unis).

«Cette visite est assurément historique», a-t-il déclaré lors d’une conférence sur la sécurité à Manama, au Bahreïn. En effet, à ce jour, aucun chef de l'État syrien ne s'était jamais rendu à la Maison-Blanche auparavant.

L'émissaire américain, Tom Barrack, avait également annoncé cette visite à des journalistes la veille, lors de la même conférence à Manama, disant espérer voir le président syrien par intérim adhérer à la coalition contre le groupe Etat islamique.

Il s’agira du deuxième déplacement officiel d'Ahmad al-Chareh aux Etats-Unis, après son passage en septembre à l'ONU à New York, où cet ancien jihadiste est devenu le premier président syrien depuis 1967 à s'adresser à l'Assemblée générale.

L’avenir de la Syrie au programme de cette rencontre

«De nombreux sujets seront abordés, à commencer par la levée des sanctions», a indiqué Assaad al-Chaibani. «Aujourd'hui, nous combattons» le groupe Daesh, «tout effort dans ce sens nécessite un soutien international», a-t-il ajouté.

Les discussions porteront également sur la reconstruction en Syrie, après plus de 14 ans de guerre, a-t-il précisé.

Ahmad al-Chareh, dont les forces ont renversé Bachar al-Assad en décembre 2024, a rencontré Donald Trump pour la première fois en mai en Arabie saoudite, où le président américain s'est engagé à lever les sanctions paralysantes imposées à la Syrie.

Donald Trump a exprimé l'espoir que la Syrie rejoigne la liste des pays arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham en 2020. Toutefois, «c’est un sujet qui n'a pas été envisagé et qui n'a pas été discuté», a affirmé Assaad al-Chaibani.

Les deux pays restent techniquement en état de guerre, mais ont ouvert des négociations directes après le renversement de Bachar al-Assad.