Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Etats-Unis : marbre, robinets dorés... Donald Trump dévoile sa nouvelle salle de bain à la Maison Blanche et fait réagir les internautes

Le président américain a partagé des images de sa nouvelle salle de bain. [© Donald Trump via Truth Social/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Donald Trump poursuit ses travaux dans la Maison Blanche après avoir totalement rasé l’aile Est. En effet, le président des États-Unis vient de partager des photos de sa nouvelle salle de bain.

Des travaux d’envergure. Depuis quelques semaines, Donald Trump s’est lancé dans de grandes rénovations de sa demeure, la Maison Blanche. Après avoir détruit l’ensemble de l’aile Est, initialement dédiée à la Première dame, pour en faire une salle de bal, le président des États-Unis s’est attaqué à sa salle de bain.

Grâce à 300 millions de dollars financés par des donateurs privés, le locataire de la Maison Blanche a partagé, ce vendredi, les premières images des rénovations. Sur une photo avant/après, le public découvre une salle d’eau entièrement refaite, recouverte de marbre et au style très luxueux.

Une rénovation sous le feu des projecteurs

Alors que la Maison Blanche a été bâtie entre 1792 et 1800, la demeure présidentielle avait déjà été partiellement rénovée par Harry S. Truman en 1945. Visiblement, le style art déco de la salle de bain ne convenait plus au milliardaire.

Sur Truth Social, Donald Trump a détaillé : «J’ai rénové la salle de bain Lincoln à la Maison Blanche. Elle avait été rénovée dans les années 1940 dans un style art déco avec des carreaux verts, ce qui était totalement inapproprié pour l’époque de Lincoln». Et d’ajouter : «Je l’ai réalisée en marbre statuaire poli noir et blanc. C’est très approprié pour l’époque d’Abraham Lincoln et, en fait, il pourrait s’agir du marbre qui était là à l’origine». 

Une salle de bain visiblement pas au goût des internautes

Cette rénovation suscite de nombreuses réactions sur X. Et entre l'ancienne salle de bain et la nouvelle, les internautes ont l'air d'avoir fait leur choix.  

— NatCdxDulac 💋 (@NatCordeaux) October 31, 2025

Certains remettent également en perspective le coût des rénovations avec la situation économique actuelle des États-Unis.

Sur le même sujet Etats-Unis : Donald Trump fait remplacer le portrait de Joe Biden par «une machine à signer» à la Maison Blanche Lire

Selon un sondage ABC News/Washington Post/Ipsos, 56 % des Américains s’opposent à ces rénovations de la Maison Blanche, tandis que seulement 28 % soutiennent la démarche du président.

Donald TrumpEtats-UnisrénovationMaison Blanche

À suivre aussi

«Traquer et tuer» : une nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés fait trois morts dans les Caraïbes
Un budget «audacieux» : le plan du Canada pour contrer la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump
Nigeria : Donald Trump menace d’une intervention militaire si le pays ne met pas fin aux «meurtres de chrétiens» perpétrés par des «terroristes islamistes»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités