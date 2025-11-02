Etats-Unis : marbre, robinets dorés... La nouvelle salle de bain de Donald Trump à la Maison Blanche fait réagir les internautes

Donald Trump poursuit ses travaux dans la Maison Blanche après avoir totalement rasé l’aile Est. En effet, le président des États-Unis vient de partager des photos de sa nouvelle salle de bain, et cela fait vivement réagir les internautes.

Des travaux d’envergure. Depuis quelques semaines, Donald Trump s’est lancé dans de grandes rénovations de sa demeure, la Maison Blanche. Après avoir détruit l’ensemble de l’aile Est, initialement dédiée à la Première dame, pour en faire une salle de bal, le président des États-Unis s’est attaqué à sa salle de bain.

Grâce à 300 millions de dollars financés par des donateurs privés, le locataire de la Maison Blanche a partagé, ce vendredi, les premières images des rénovations. Sur une photo avant/après, le public découvre une salle d’eau entièrement refaite, recouverte de marbre et au style très luxueux.

Une rénovation sous le feu des projecteurs

Alors que la Maison Blanche a été bâtie entre 1792 et 1800, la demeure présidentielle avait déjà été partiellement rénovée par Harry S. Truman en 1945. Visiblement, le style art déco de la salle de bain ne convenait plus au milliardaire.

Sur Truth Social, Donald Trump a détaillé : «J’ai rénové la salle de bain Lincoln à la Maison Blanche. Elle avait été rénovée dans les années 1940 dans un style art déco avec des carreaux verts, ce qui était totalement inapproprié pour l’époque de Lincoln». Et d’ajouter : «Je l’ai réalisée en marbre statuaire poli noir et blanc. C’est très approprié pour l’époque d’Abraham Lincoln et, en fait, il pourrait s’agir du marbre qui était là à l’origine».

Selon un sondage ABC News/Washington Post/Ipsos, 56 % des Américains s’opposent à ces rénovations de la Maison Blanche, tandis que seulement 28 % soutiennent la démarche du président.