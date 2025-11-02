«Ils poignardaient tout le monde» : l'effroyable témoignage d'un homme présent à bord du train anglais où dix personnes ont été attaquées au couteau

Après l'attaque au couteau qui s'est produite dans un train dans l'est de l'Angleterre, une dizaine de personnes ont été blessées et plusieurs témoins ont été traumatisés. Quelques heures seulement après l'assaut, des témoignages poignants commencent à émerger.

Des témoins racontent l'horreur. Quelques heures après la sauvage attaque au couteau qui a fait plus d'une dizaine de blessés dans un train en Angleterre, la police a procédé à plusieurs interpellations et a recueilli plusieurs témoignages. Bien que les victimes aient pour la plupart quitté l'hôpital ce dimanche matin, deux d'entre elles ont un pronostic vital engagé. En outre, plusieurs dizaines de témoins ont été profondément choqués par la scène.

«Un homme est passé en courant à côté de moi, il criait "courrez, il y a des individus qui poignardent tout le monde"». Au début, les gens autour pensaient que c’était une blague parce que c’était Halloween, mais on a vite vu à sa tête qu’il était sérieux», a déclaré Olly Foster, un passager à la BBC. «Un homme plus âgé a agi en héros, il a essayé de bloquer l’individu et a été entaillé à la tête et au cou», a-t-il poursuivi.

Une autre jeune femme, présente à bord, a aussi témoigné auprès du média britannique : «J’ai entendu des cris venir d’un wagon ou deux, on s’est regardé avec les autres passagers et on a compris que quelque chose n’allait pas. Quelques minutes, après un homme s‘est approché avec une blessure apparente qui saignait beaucoup. J’ai cru que c’était une farce d’Halloween au début, mais il a commencé à crier que quelqu’un avait un couteau», a décrit Wren Chambers.

Deux suspects interpellés

À l'heure actuelle, les autorités locales ont écarté toute motivation terroriste derrière l'attaque, privilégiant un acte isolé. Deux personnes sont été interpellées, selon le responsable de la British Transport Police, John Loveless, qui a affirmé qu'elles avaient été arrêtées pour «suspicion de tentative de meurtre». Il a par la suite fourni une description un peu plus détaillée des auteurs présumés des faits : «Il s'agit d'un homme noir de 32 ans, de nationalité britannique, et d'un homme de 35 ans, de nationalité britannique et d'origine caribéenne», tous deux nés au Royaume-Uni.

Le directeur général de la compagnie ferroviaire LNER, David Horne, s'est dit «profondément choqué» par le drame. La compagnie a pour sa part appelé à ne pas voyager dimanche sur ses lignes, en raison des perturbations toujours prévues.