Italie : cinq alpinistes allemands meurent dans une avalanche

Une perte glaçante. Cinq alpinistes allemands, dont une adolescente de 17 ans, ont perdu la vie samedi à la suite d’une avalanche meurtrière survenue près du sommet de la Cima Vertana, sur le massif de l’Ortles, dans le nord de l’Italie.

Le drame s’est produit en début d’après-midi, alors que deux groupes d’alpinistes effectuaient l’ascension dans des conditions rendues précaires par le manteau neigeux instable.

Des alpinistes tragiquement «ensevelis sous la neige»

Selon les secours alpins italiens, la coulée de neige a surpris les alpinistes à haute altitude, non loin de la frontière suisse. «Le premier groupe, composé de trois personnes, a été entièrement enseveli sous la neige», ont indiqué les sauveteurs. Malgré une intervention rapide des équipes spécialisées, les trois membres de ce groupe ont été retrouvés sans vie.

Le second groupe, formé de quatre alpinistes, a également été pris dans la catastrophe. Deux d’entre eux, parvenus à se réfugier à temps, ont survécu. Les deux autres, un père et sa fille de 17 ans, sont restés portés disparus jusqu’à dimanche matin. Les sauveteurs ont finalement retrouvé leurs corps «au bas du ravin où l’avalanche s’est produite», ont précisé les secours. Les opérations de recherche ont été particulièrement difficiles en raison de la dégradation rapide des conditions météorologiques.

La Cima Vertana, culminant à plus de 3.500 mètres, est un sommet réputé pour ses itinéraires d’alpinisme exigeants, mais aussi pour les risques d’avalanches fréquents.