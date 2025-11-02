Mexique : une explosion fait au moins 23 morts dans un supermarché

Au moins 23 personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées dans l’explosion, a priori accidentelle, dans un supermarché ce samedi 1er novembre au nord du Mexique.

Un drame. Une explosion survenue ce samedi 1er novembre dans un supermarché situé à Hermosillo, la capitale de l'Etat du Sonora au nord du Mexique, a fait au moins 23 morts et une dizaine de blessés.

«On dénombre 23 morts et 11 blessés à l'heure actuelle. Malheureusement, des mineurs figurent parmi les victimes», a déclaré le gouverneur de l'Etat du Sonora, Alfonso Durazo, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

«J'ai ordonné une enquête approfondie et transparente afin d'établir les causes de l'accident et de déterminer les responsabilités qui s'imposent», a fait savoir Alfonso Durazo.

Sur X, le parquet de Sonora a indiqué que «l'hypothèse de travail est que l'événement était accidentel et l'enquête porte sur un transformateur qui se trouvait à l'intérieur du magasin.

«Dès que les pompiers autoriseront l'accès à l'intérieur, car ils continuent à déblayer les décombres, que la structure aura été inspectée et que les experts pourront y entrer en toute sécurité, il sera possible de déterminer avec précision les causes de l'incendie et, le cas échéant, de corroborer la piste suivie par l'enquête», a détaillé le parquet.

Une explosion suivie d’un incendie

L'explosion s'est produite dans le centre-ville, dans un magasin de la chaîne à bas prix Waldo's. Selon la presse mexicaine, les clients ont cherché refuge à l'intérieur du magasin après l'explosion et se sont retrouvés pris au piège des flammes.

L'explosion s'est produite vers 14h (heure locale, soit 21h heure française) et les commerces voisins ont décidé de fermer leurs portes pour éviter que le feu ne se propage, selon le quotidien El Universal.

🔴 Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo; instruye envío de apoyo federalhttps://t.co/UDaVWctRcWpic.twitter.com/JwUW4snSO3 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 2, 2025

«Dès les premiers instants, les services d'urgence, de sécurité et de santé ont agi avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement, maîtrisant la situation et sauvant des vies», a précisé le gouverneur.

Les blessés ont été pris en charge dans différents hôpitaux de la ville et cinq sont encore hospitalisés, selon le parquet. La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a, pour sa part, exprimé sur X ses condoléances «aux familles et aux proches des personnes décédées».

Les autorités ont demandé à la population d'éviter la zone et ont annulé les célébrations qui devaient avoir lieu samedi soir dans la ville à l'occasion du Jour des morts, fête très importante au Mexique.