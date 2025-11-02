Nigeria : Donald Trump menace d’une intervention militaire si le pays ne met pas fin aux «meurtres de chrétiens» perpétrés par des «terroristes islamistes»

Le président américain, Donald Trump, a mis en garde le Nigeria ce samedi 1er novembre, menaçant le pays d’une intervention militaire si le pays ne mettait pas fin aux «meurtres de chrétiens».

Une exigence stricte. Donald Trump a menacé le Nigeria d’intervenir militairement si le pays n’arrêtait pas les «meurtres de chrétiens» perpétrés par des «terroristes islamistes» sur son territoire.

«Si le gouvernement nigérian continue de tolérer les meurtres de chrétiens, les Etats-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria, et pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré en défouraillant à tout-va, pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités horribles», a ainsi écrit Donald Trump sur Truth Social.

«J'ordonne au ministère de la Guerre de se préparer à une éventuelle action», a ajouté le président américain, intimant au Nigeria «d’agir vite» face à cette situation délicate.

Ces menaces interviennent après des mois de lobbying de la part d'élus américains conservateurs qui estiment que les chrétiens y font face à un «génocide». Des associations chrétiennes et évangéliques ont également relayé ces accusations mais ces dernières sont mises en doute par des experts.

Vendredi, Donald Trump avait inscrit le pays sur la liste des pays «particulièrement préoccupants» (Country of Particular Concern, CPC) en matière de liberté religieuse, estimant que «le christianisme (y) est confronté à une menace existentielle».

Le Nigeria rejette les accusations

«Lorsque des chrétiens, ou tout autre groupe, sont massacrés comme c'est le cas au Nigeria (3.100 contre 4.476 dans le monde), il faut agir !», avait-il martelé, sans préciser d'où venaient ces chiffres.

Le Nigeria est miné par des problèmes sécuritaires. La région nord-est est un foyer de l'insurrection jihadiste Boko Haram, qui a fait plus de 40.000 morts et déplacé plus de deux millions de personnes depuis 2009, selon les estimations des Nations unies.

Toutefois, sur X, le président nigérian Bola Tinubu avait réagi à ces accusations avant même les menaces d’intervention militaire, estimant : «La caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflète pas notre réalité nationale».

Le Nigeria est divisé de manière presque égale entre un nord à majorité musulmane et un sud majoritairement chrétien.

Dans le nord-est, Boko Haram et son groupe dissident, la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP), sont toujours actifs bien qu'affaiblis par rapport à il y a quelques années.

Dans le centre du pays, les affrontements meurtriers entre les éleveurs peuls, principalement musulmans, et les agriculteurs, souvent chrétiens, sont récurrents et souvent présentés comme des conflits inter-religieux alors qu'ils trouvent en général leurs racines dans la compétition pour l'accès aux terres.