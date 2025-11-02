Or : voici la répartition de son utilisation dans le monde

Métal précieux qui a traversé les âges, l’or continue de jouer un rôle clé dans l’économie mondiale. Il est utilisé aussi bien pour sa valeur symbolique que comme monnaie d’échange. Mais comment est répartie cette richesse mondiale en or aujourd’hui ?

Entre bijouterie, réserves des banques centrales, investissement et applications industrielles, l’or se décline sous diverses formes, et ce, depuis la nuit des temps. D'après les dernières statistiques mondiales de Statista, l’or reste avant tout un métal convoité pour ses qualités esthétiques et économiques.

Environ 47 % de l’or mondial est destiné à la bijouterie, notamment dans les marchés clés comme l'Inde et la Chine. Dans ces pays, l’or est perçu comme un symbole de richesse, mais aussi comme une forme d'investissement sécurisé, souvent transmis de génération en génération.

Quant aux réserves des banques centrales, elles représentent environ 20 % des stocks mondiaux d'or. Ces réserves jouent un rôle essentiel dans la stabilité financière des pays. Car l’or est également une valeur sûre contre l’inflation et une valeur refuge en période de crise économique. Des pays comme les États-Unis, l’Allemagne et la France détiennent de grandes quantités d'or, non seulement pour préserver leur pouvoir d'achat, mais aussi pour renforcer la confiance dans leurs monnaies nationales.

L'or comme valeur refuge et matière première industrielle

Pourtant, l'or n'est pas seulement un métal précieux pour les bijoutiers ou les gouvernements. Car environ 19 % de l'or mondial est détenu sous forme d'investissements financiers, que ce soit sous forme de lingots, de pièces ou encore à travers des EFT, soit des fonds négociés en bourse. En période d’incertitude économique et de volatilité des marchés, les investisseurs se tournent de plus en plus vers l'or, considéré comme un actif sûr.

Côté industrie, l’utilisation de l’or représente près de 9 % des stocks mondiaux. Indispensable dans des secteurs de pointe, ce précieux métal est utilisé dans l’électronique, la haute technologie et en médecine. Sa conductivité électrique et sa résistance à la corrosion en font un composant essentiel dans la fabrication de puces électroniques, de panneaux solaires et de dispositifs médicaux.

L’or continue donc de se positionner comme un actif incontournable, tant dans les portefeuilles d'investissement que dans le champ industriel. Les tendances montrent une diversification croissante de son usage, consolidant ainsi sa place parmi les métaux les plus convoités et les plus recherchés du monde.