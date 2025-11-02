Royaume-Uni : dix blessés dont neuf graves, deux suspects interpellés... Ce que l'on sait de l'attaque à l'arme blanche dans un train

Dans la nuit de samedi, une attaque au couteau dans un train situé en gare d’Huntingdon (Angleterre) a fait plusieurs blessés graves. Deux suspects ont été interpellés.

L'effroi dans l'est de l'Angleterre. Une attaque au couteau a eu lieu dans un train en direction de Londres, samedi 1er novembre en soirée, dans la région de la ville universitaire de Cambridge. Dix personnes ont été hospitalisées, dont neuf pourraient être en danger de mort, selon un premier bilan précis communiqué dans la nuit par la police des transports britannique.

Le drame a lieu aux alentours de 19h40 locales (20h40 à Paris). Les forces de l’ordre ont été prévenues de l’incident suite au déclenchement du système d’alarme, et sont intervenues en gare d’Huntingdon, où le train a été immobilisé, à environ 120 kilomètres au nord de Londres, où il se rendait.

Des témoins sous le choc

Des témoins interrogés par le journal The Times ont dit avoir vu un homme armé d’un grand couteau et des passagers se cacher dans les toilettes du train pour se protéger. Un témoin cité par plusieurs médias a déclaré avoir vu un homme courir dans le wagon, le bras ensanglanté, en criant : «Ils ont un couteau !».

Un autre a rapporté avoir vu «du sang partout». Un autre passager cité par Sky News a rapporté avoir vu, une fois le train arrêté, des policiers faire usage de leur taser (pistoler à impulsion électrique) sur le quai pour maîtriser un homme armé d'un grand couteau.

«Nous menons actuellement des vérifications urgentes afin de déterminer ce qui s'est passé et il faudra peut-être un certain temps avant que nous soyons en mesure de confirmer quoi que ce soit», a averti le commissaire Chris Casey, cité dans un communiqué de la police des transports, appellant à ne pas «spéculer sur les causes de l'incident».

Deux suspects interpellés

Avant même que n'émergent ces témoignages, le Premier ministre britannique Keir Starmer avait qualifié sur X l'incident d'«extrêmement préoccupant». «Mes pensées vont à toutes les personnes touchées, et je remercie les services d'urgence pour leur réaction», a-t-il indiqué.

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

La compagnie ferroviaire London North Eastern Railway (LNER), qui exploite des liaisons ferroviaires dans l'est de l'Angleterre et en Écosse, a appelé les voyageurs à éviter tout déplacement, prévoyant des «perturbations majeures».

Pour l'heure, les services antiterroristes ont été saisis pour collaborer à l'enquête sur le drame, pour lequel deux personnes ont été arrêtées. Mais aucune information n'a été donnée sur leur identité ou les raisons qui ont pu conduire aux scènes d'horreur décrites par les témoins dans ce train en marche.