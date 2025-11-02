Royaume-Uni : le gouvernement va retirer à l'ex-prince Andrew son dernier titre militaire

Mis en cause par l’opinion à cause de ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, l’ex-prince Andrew va être déchu de son dernier titre militaire. Dimanche 2 novembre, le ministre de la Défense John Healey a indiqué que le gouvernement britannique allait retirer au frère du roi Charles III le dernier titre honorifique qui lui reste.

Le couperet est tombé. L’ex-prince Andrew va perdre son dernier titre militaire. Et c’est Charles III qui a annoncé la nouvelle à travers son ministre de la Défense. Le souverain britannique a annoncé jeudi 30 octobre que son frère cadet était déchu de ses titres royaux, face à la désapprobation croissante de l'opinion concernant les liens d'Andrew, 65 ans, avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein, mort en 2019.

«Nous avons vu Andrew renoncer aux titres honorifiques qu'il occupait au sein de l'armée, et, toujours sous la houlette du roi, nous travaillons maintenant à lui retirer le dernier titre qu'il détient, celui de vice-amiral», a déclaré le ministre de la Défense à la BBC. Il a également ajouté que le gouvernement suivrait les conseils du roi au sujet des médailles militaires obtenues par Andrew au cours de sa carrière. Le frère cadet du roi avait notamment participé à la guerre des Malouines en 1982, en tant que pilote d’hélicoptère dans la Royal Navy. Il prend sa retraite de l'armée en 2001 après 22 ans de service.

Andrew a toujours refusé toute communication sur les victimes d’Epstein

Andrew a toujours démenti avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre, principale accusatrice de Jeffrey Epstein, à l'époque où elle était sous la coupe du milliardaire américain. Mais après de nouveaux détails contenus dans les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril dernier, le roi a retiré tous ses titres à Andrew, désormais identifié comme Andrew Mountbatten Windsor.

De nouvelles révélations pourraient encore un peu plus ternir l'image de l'ex-prince. Dimanche 2 novembre, le Sunday Times affirme que ces dernières années, toute mention des victimes d'Epstein dans la communication du palais de Buckingham sur le scandale avait toujours été refusée par Andrew. Dans leur communiqué diffusé jeudi 30 octobre, le roi Charles et la reine Camilla ont affirmé que «leurs pensées et leur plus grande sympathie ont été, et resteront, avec les victimes et les survivants de toutes formes d'abus».

La semaine dernière, des documents publiés dans le cadre d'une procédure aux Etats-Unis, dévoilent un échange de mails entre Andrew et Epstein en 2010, peu après que l'Américain ait été libéré de prison où il purgeait une peine pour proxénétisme de mineurs. Dans un des courriels, Andrew déclarait notamment à Epstein qu'il serait «bien de se retrouver en personne».