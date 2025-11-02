Soudan : le pape Léon XIV dénonce les «tragiques» événements survenus à El Fasher

Lors de l’Angélus du 2 novembre 2025, le pape Léon XIV a confié sa douleur devant les «violences indiscriminées» contre les populations civiles du Soudan, et notamment celles de la ville d’El Fasher, où des massacres ont eu lieu fin octobre. Le chef du Vatican a également apporté son soutien à la population tanzanienne.

Le Vatican prie pour le Soudan. Ce dimanche, le pape Léon XIV a fait une apparition depuis la fenêtre du Palais apostolique du Vatican à l'occasion de l'Angélus. Au cours de cette dernière, il a notamment exprimé son soutien et sa compassion pour la population soudanaise : «C’est avec une grande douleur que je suis les tragiques nouvelles en provenance du Soudan, en particulier de la ville d’El Fasher, dans le Darfour du Nord martyrisé».

Il a poursuivi en dénonçant des «violences indiscriminées», notamment envers les femmes et les enfants, ainsi que de «graves obstacles à l’action humanitaire causent des souffrances inacceptables à une population déjà épuisée par de longs mois de conflits».

Priant pour les victimes et pour toucher le cœur des responsables, le pape a renouvelé «un appel pressant aux parties impliquées pour un cessez-le-feu et l’ouverture urgente de corridors humanitaires». Il a invité «la communauté internationale à intervenir avec détermination et générosité, afin d’offrir une assistance et de soutenir ceux qui s’efforcent de porter secours».

Après deux années de guerre civile, le Soudan a versé un peu plus dans l’horreur avec la prise d’El Fasher par les troupes paramilitaires. «Les Forces de soutien rapide (FSR) y ont imposé leur loi, après plus de 500 jours de siège, laissant derrière elles des centaines de cadavres, des hôpitaux bombardés, des familles décimées. Des témoignages crédibles évoquent des exécutions massives, des viols systématiques et des civils empêchés de fuir», décrit une note des Nations Unies.

Une pensée aussi pour la Tanzanie

Le pontife a également adressé quelques mots à la Tanzanie : «Prions également pour la Tanzanie, où, après les récentes élections politiques, des affrontements ont éclaté faisant de nombreuses victimes. J’invite chacun à éviter toute forme de violence et à suivre la voie du dialogue».

Pour rappel, de graves violences ont eu lieu dans le sillage des élections présidentielles et législatives de mercredi dans le pays. La présidente Samia Suluhu Hassan a été élue avec près de 98% des voix. Mais ses opposants rejettent l’élection, les principaux adversaires ayant été empêchés d’y participer. Un des partis de l’opposition a confié que les violences auraient pu provoquer jusqu’à 700 morts.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a confié être «profondément touché» par la situation, notamment par les informations sur les morts et les blessés durant les manifestations.