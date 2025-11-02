«Traquer et tuer» : une nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés fait trois morts dans les Caraïbes

Une nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés dans les Caraïbes a tué ses trois occupants ce samedi. L ’administration Trump avait revendiqué auparavant quinze attaques visant le narcotrafic dans la région ces dernières semaines.

Une nouvelle frappe au large des Caraïbes. Samedi 1er novembre, le ministre de la Défense Pete Hegseth a annoncé qu'une nouvelle opération avait été menée contre un bateau soupçonné d’être utilisé par des narcotrafiquants dans les Caraïbes. Les trois occupants du navire sont morts.

«Ce navire, comme TOUS LES AUTRES, était connu de nos services de renseignement pour être impliqué dans le trafic illicite de stupéfiants, il transitait sur une route connue pour le trafic de drogue et transportait des stupéfiants», a déclaré Pete Hegseth sur X.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



«Trois narcoterroristes de sexe masculin se trouvaient à bord du navire lors de la frappe, qui a été menée dans les eaux internationales. Les trois terroristes ont été tués et aucun membre des forces américaines n'a été blessé», a-t-il ajouté.

Une lutte contre le narcotrafic

Depuis septembre, les Etats-Unis procèdent à des frappes aériennes dans le Pacifique et surtout dans les Caraïbes, contre des bateaux qu’ils présentent comme appartenant à des narcotrafiquants. Objectif pour Donald Trump : lutter contre le trafic de drogue qui gangrène les États-Unis et contre des gangs classés «terroristes».

Avant la frappe de samedi, le gouvernement Trump avait revendiqué 15 attaques ces dernières semaines, faisant, selon lui, 62 morts, sans apporter la preuve de liens entre ces personnes et le narcotrafic. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk, a appelé vendredi les États-Unis à cesser ces opérations, réclamant des enquêtes «rapides, indépendantes et transparentes».