« Un ancien pont romain mis au jour » : quelle est cette découverte architecturale XXL qui vient d’être faite ?

Sous la terre d’Aegerten (Suisse) les vestiges d’un pont romain vieux de deux millénaires viennent d’être exhumés. La structure monumentale en bois, d’une ampleur rare, révèle l’ingéniosité des bâtisseurs de l’époque. Les fouilles, menées lors de travaux d’aménagement, ont mis au jour près de 300 pieux de chêne parfaitement conservés. Autour d’eux, des dizaines d’objets témoignent d’une vie humaine.

C’est une découverte qui passionne les archéologues suisses. Lors de travaux dans la commune d’Aegerten, les archéologues ont repéré une série de pieux en bois. En creusant, ils ont mis au jour une structure impressionnante : près de 300 pieux de chêne formant les fondations d’un ancien pont romain. Grâce à la nappe phréatique, le bois a été bien préservé, offrant un rare aperçu d’un ouvrage antique intact.

Les premières analyses situent la construction de ce pont autour de 40 avant Jésus-Christ. D’après les spécialistes, l’ouvrage aurait servi pendant plus de quatre siècles. Sa longévité laisse penser qu’il constituait un axe de circulation essentiel, probablement entre les plaines du Plateau suisse et les voies vers les Alpes. L’ampleur du chantier et la qualité de la construction témoignent du savoir-faire et de la précision des ingénieurs romains, capables de bâtir pour durer.

Un pont au cœur de la vie quotidienne

Autour des vestiges, les fouilles ont livré une multitude d’objets : clous de sandales militaires, fers à cheval, outils, pièces de monnaie, fragments d’attelage. Autant de traces de passages répétés, de voyageurs, de soldats ou de marchands traversant la région. Ces artefacts racontent le quotidien de l’époque : celui d’un territoire animé par les échanges commerciaux et la circulation humaine. Chaque objet retrouvé ajoute une pièce au puzzle de la vie romaine dans cette partie de la Suisse.

Pour les chercheurs, cette découverte éclaire la place stratégique d’Aegerten dans le réseau routier romain, reliant plusieurs routes commerciales majeures. En étudiant les matériaux, les objets et les couches de sédiments, les archéologues espèrent reconstituer le rôle exact de ce pont dans l’économie et la société romaines locales.