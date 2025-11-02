Un budget «audacieux» : le plan du Canada pour contrer la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump

Affaibli par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, le Canada doit présenter mardi un nouveau budget, le premier de l'ère Mark Carney. L'occasion pour le Premier ministre canadien de relancer, si ce n'est de transformer, l'économie de la neuvième puissance mondiale.

Un budget pour contrer la menace américaine. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et la mise en place d'une surtaxe plancher d'au moins 10% sur la plupart des marchandises importées, le Canada s'enlise dans une apathie économique. Et la brouille avec le 47e président des Etats-Unis, mécontent d’une campagne antiprotectionniste lancée par la province de l’Ontario, n'a rien arrangé. Pire, le locataire de la Maison Blanche a suspendu aussitôt les négociations bilatérales avec Ottawa.

C'est dans ce contexte que le Premier ministre canadien Mark Carney s'apprête à dévoiler mardi 4 novembre le budget pour son pays, le premier sous son mandat, lui qui a été élu il y a seulement six mois sur la promesse de parvenir à remodeler son pays confronté à des menaces sans précédent de la part des Etats-Unis.

Augmentation des dépenses de défense

Un premier grand test donc pour cet ancien banquier central, qui n'est entré en politique qu'en janvier et qui répète à l'envi depuis depuis des mois que la relation canado-américaine «ne sera plus jamais la même». «Notre pays prenait autrefois des risques, il est temps de viser à nouveau très haut», avait-il lancé récemment, alors que l'économie canadienne souffre des droits de douane imposés par les États-Unis.

Parmi les principales mesures du budget figurera la forte augmentation des dépenses de défense, destinée à aligner le Canada sur les objectifs de l'Otan. Des fonds seront également alloués à une série de grands projets nationaux, que Mark Carney considère comme essentiels à la souveraineté économique du pays et à son ouverture à d'autres marchés, pour réduire sa dépendance aux Etats-Unis.

Parmi ces chantiers : un port, de nouvelles mines, une centrale nucléaire, mais aussi la production de minéraux critiques. En parallèle, ce budget, qui sera présenté au Parlement par le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, doit aussi détailler quels secteurs et programmes seront visés par des réductions budgétaires. Pour la professeure de l'Université d'Ottawa Geneviève Tellier, il est certain que le «déficit sera d'une très grande ampleur». «Je ne serais pas surprise qu'on soit autour de 100 milliards» de dollars canadiens (61 milliards d'euros), a-t-elle expliqué à l'AFP.

Le déficit au coeur des débats

La taille du déficit, cheval de bataille de l'opposition conservatrice, devrait dominer les débats parlementaires des prochains jours. Une chose est sûre : le budget sera scruté de près par tout un pays. Car au-delà de l'exercice économique, c'est la survie du gouvernement de Mark Carney qui est en jeu.

En effet, lors de leur victoire électorale en avril, les Libéraux n'ont pas réussi à obtenir la majorité au Parlement (il leur manque trois sièges). Le gouvernement a donc besoin du soutien de quelques députés d'opposition, ou d'abstentions, pour faire adopter son budget. Un échec entraînerait la chute du gouvernement et fragiliserait un peu plus l'économie canadienne.