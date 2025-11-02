Voici les 5 pays qui possèdent le plus de centrales nucléaires au monde en 2025

Cinq pays du monde représentent les deux tiers de la capacité mondiale de production d’électricité nucléaire, et 416 réacteurs sont répartis dans 31 pays.

Cinq pays, 71 % de la production mondiale. L’énergie nucléaire joue un rôle clé dans la transition énergétique et la sécurité d’approvisionnement de nombreux États. Aujourd’hui, une poignée de pays concentre la majorité des réacteurs en activité dans le monde, reflet à la fois de leur dépendance historique à l’atome et de leurs ambitions en matière de décarbonation.

En tête du classement, les États-Unis, la France et la Chine se distinguent par le nombre et la puissance de leurs réacteurs nucléaires, suivis de près par la Russie et la Corée du Sud. Ces cinq nations abritent à elles seules 71 % de la capacité de production mondiale, selon les dernières données de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Les États-Unis

Berceau de la bombe atomique, le nucléaire est une source d’énergie majeure aux États-Unis. Grâce à quelque 94 réacteurs répartis sur l’ensemble du territoire, le pays peut produire jusqu’à 97 gigawatts de puissance nette.

Les centrales américaines se développent depuis le début des années 1950, avec la mise en service de la centrale nucléaire de Shippingport, en Pennsylvanie. Grâce à ses 94 réacteurs, cette énergie représente 19 % de la production d’électricité américaine et près de 30 % de la production nucléaire mondiale.

La France

L’Hexagone possède le deuxième parc de réacteurs nucléaires au monde. Avec ses 57 réacteurs et une capacité totale de 63 gigawatts, l’énergie atomique représente environ 65 % de la production d’électricité nationale.

Si la France dispose d’un parc aussi important, c’est en réaction au choc pétrolier des années 1970 : le pays avait alors lancé la construction de 53 réacteurs afin de renforcer sa sécurité énergétique et son indépendance vis-à-vis du pétrole.

La Chine

Deuxième puissance mondiale, la Chine arrive en troisième position des pays possédant le plus de centrales nucléaires. Même si le pays asiatique compte autant de réacteurs que la France, sa capacité de production reste légèrement inférieure, avec 55 gigawatts de puissance nette.

Les 57 réacteurs chinois ont produit 433 GWh en 2023, soit environ 5 % de la production mondiale d’électricité. La Chine collabore avec plusieurs partenaires internationaux — notamment la France, le Canada et la Russie — afin d’acquérir et de développer ses technologies nucléaires. Récemment, les ingénieurs chinois ont adapté un réacteur américain pour le produire localement.

La Russie

Moscou exploite 36 réacteurs nucléaires sur l’ensemble du territoire, produisant ainsi 27 GW. Quatre autres réacteurs sont actuellement en construction. La Russie reste aujourd’hui le premier fournisseur mondial de technologies nucléaires. La première centrale connectée au réseau électrique y a d’ailleurs vu le jour, en Union soviétique, dès 1954.

La Corée du Sud

Deuxième pays asiatique en termes de nombre de réacteurs nucléaires, la Corée du Sud en compte 26, auxquels s’ajoutent deux en construction. Sa politique énergétique vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles importées, tout en assurant une meilleure sécurité énergétique.

Une entreprise sud-coréenne figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions nucléaires : elle a notamment contribué à des projets aux Émirats arabes unis et en République tchèque.