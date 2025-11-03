1.300 euros par mois : voici ce que peuvent toucher les artistes de la part de l'Etat dans ce pays

Alors que le secteur culturel est confronté à des coupes budgétaires alarmantes dans de nombreux pays européens, un pays de l'UE fait figure d'exception après avoir voté pour l'attribution d'une allocation de 1.300 euros par mois aux artistes et professionnels de l'art.

Un test concluant. Trois ans après son lancement, le gouvernement irlandais a pérennisé son programme de «Revenu de base pour les arts (RBA)», permettant à 2.000 artistes et «travailleurs créatifs» de percevoir 325 euros par semaine sans condition, dans le cadre du budget 2026.

Cette aide gouvernementale vise à garantir un revenu stable aux artistes et professionnels du secteur culturel, davantage en proie à la précarité financière que d'autres catégories professionnelles.

Le processus de candidature commencera en septembre 2026, avec des critères d'admissibilité qui n'ont pas encore été précisés. Le programme pourrait être étendu à des candidats supplémentaires, selon les fonds disponibles.

«Ce programme fait l'envie du monde entier et constitue une formidable réussite pour l'Irlande. Il doit être pérennisé et rendu durable», a déclaré le ministre irlandais de la Culture, Patrick O'Donovan, lors de la présentation du budget 2026 de son gouvernement la semaine dernière.

80 millions d'euros de bénéfices

Le projet a initialement été instauré après la pandémie de la Covid-19, sous l'égide de l'ancienne ministre du Tourisme et de la Culture, Catherine Martin, pour les artistes ayant subi d'importantes pertes financières en raison des annulations d'événements.

Durant la phase d'essai, prévue de 2022 à 2025 puis prolongée jusqu'en février 2026, 2.000 artistes et professionnels dans divers domaines artistiques ont été sélectionnés aléatoirement.

Selon une étude indépendante publiée par le cabinet de conseil britannique Alma Economics, le projet pilote a coûté 72 millions d'euros, mais généré près de 80 millions d'euros de retombées économiques pour le pays.

«D'un point de vue financier, c'est extrêmement avantageux. Mais au-delà de ça, je pense que les arts apportent à la culture et à la société en général quelque chose d'intangible, plus difficile à mesurer, mais qui n'en est pas moins précieux», a ajouté le ministre.

Les revenus artistiques des bénéficiaires ont augmenté de plus de 500 euros mensuels en moyenne, tandis que ceux provenant d'activités non artistiques ont diminué d'environ 280 euros. En outre, les autres aides sociales ont baissé de 100 euros par mois.

97% des Irlandais en faveur de l'allocation

«C’est vraiment énorme. Cela a transformé mon travail et mon bien-être en général», a confié Elinor O’Donovan, artiste dublinoise ayant participé au programme pilote dans l’émission «As It Happens».

Les participants ont rapporté une diminution une réduction significative de leur stress lié à l'argent, ainsi qu'une meilleure stabilité mentale, améliorant notamment la qualité du sommeil.

Ces revenus supplémentaires ont permis aux artistes de consacrer plus de temps à la recherche et l'expérimentation dans leurs arts, améliorant la qualité de leur travail.

Ils ont également gagné en confiance en eux et en leur travail grâce à ce programme. «Nombreux sont les participants qui témoignent d'un sentiment d'autonomie, de maîtrise de leurs choix et d'une meilleure perspective de carrière à long terme», peut-on lire dans le rapport.

Selon un sondage publié le mois dernier, 97% des personnes interrogées soutenaient le programme. Cependant, 47% des 17.000 répondants estimaient que la sélection devrait se faire selon les besoins économiques, 37,5% privilégiaient le mérite, et seulement 14% préféraient une sélection aléatoire.