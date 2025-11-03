Attaque au couteau en Angleterre : le suspect inculpé de tentatives de meurtre, annonce la police

Le suspect de l'attaque au couteau survenue samedi dans l'Est de l'Angleterre a été inculpé de tentatives de meurtre, a annoncé la police ce lundi. 10 blessés dont 9 graves sont à déplorer.

Deux jours après l'attaque au couteau dans un train près de Cambridge (Royaume-Uni), ayant causé au moins 10 blessés, Anthony Williams, l'auteur présumé des faits, a été inculpé de tentatives de meurtre, a indiqué ce lundi la British Transport Police (BTP) dans un communiqué. Il comparaîtra devant un tribunal de Peterborough, sa ville de résidence.

L'accusé a également été inculpé pour possession d'une arme blanche et pour une autre tentative de meurtre survenue le même jour à Londres, à une station du réseau de métro automatique Docklands Light Rail (DLR).

«Le nombre de chefs d'accusation sera réévalué au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête», a déclaré Tracy Easton, procureure générale en chef du Crown Prosecution Service, organisme chargé des poursuites pénales.

La piste terroriste écartée

«Nous sommes conscients de l'impact dévastateur des événements survenus samedi dans le train et du choc que cet incident a provoqué dans tout le pays. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées», a-t-elle ajouté.

Samedi soir, les autorités ont été alertées vers 19h40 concernant plusieurs agressions à l'arme blanche à bord d'un train parti à 18h25 de Doncaster en direction de la gare londonienne de King's Cross.

Le conducteur a dévié le train pour un arrêt d'urgence à Huntingdon, dans le Cambridgeshire, où la police a interpellé deux suspects huit minutes après l'appel des agents. L'un d'eux aurait été neutralisé par un pistolet à impulsion électrique après avoir brandi un couteau, selon un témoin de la scène de l’arrestation.

Cinq des dix blessés sont toujours hospitalisés ce lundi, dont un employé de la compagnie ferroviaire LNER, qui a tenté d'intercepter l'agresseur. Son état reste «critique mais stable», a indiqué lundi la ministre des Transports, Heidi Alexander, sur Times radio.

À ce stade, la police a écarté le motif «terroriste», le suspect, né au Royaume-Uni, n'étant «pas connu des services de police antiterroriste, des services de sécurité» ou du programme britannique de prévention de la radicalisation.

Une hausse considérable des violences à l'arme blanche

«Ma femme et moi avons été profondément consternés et choqués d'apprendre l'horrible attaque au couteau qui a eu lieu à bord d'un train dans le Cambridgeshire hier soir. Nos pensées et notre sympathie vont à toutes les personnes touchées et à leurs proches. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux services d’urgence pour leur intervention suite à ce terrible incident», a déclaré le roi Charles III dans un message diffusé par le palais de Buckingham.

Alors que la législation sur les armes à feu a été durcie au Royaume-Uni et au Pays de Galles, les violences à l'arme blanche, elles, sont en nette augmentation ces 15 dernières années, selon des chiffres officiels. Le Premier ministre, Keir Starmer, a qualifié cette situation de «crise nationale».

Un mois auparavant, une attaque a eu lieu dans une synagogue au nord de Manchester, où deux personnes avaient perdu la vie. Une victime avait été tuée par balle lors de l'intervention policière.

L'an dernier, un jeune Britannique d'origine rwandaise avait tué trois fillettes à l'arme blanche pendant un cours de danse à Southport, dans le nord de l'Angleterre, blessant dix autres personnes, dont huit enfants.

Par ailleurs, un réfugié afghan de 22 ans a été inculpé cette semaine après une attaque au couteau ayant fait un mort et deux blessés lundi près de Londres.