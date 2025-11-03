Chrétiens tués par des islamistes au Nigeria : Donald Trump réitère ses menaces d'intervention militaire

Interrogé au sujet de la situation au Nigéria, le président américain Donald Trump a avoué «envisager beaucoup de choses». Il pourrait rencontrer le président Bola Ahmed Tinubu «dans les prochains jours».

De nouvelles menaces d'intervention militaire. Donald Trump s'est montré d'une fermeté implacable après les massacres de chrétiens commis par des terroristes islamistes au Nigeria.

Dans la lignée de ses propos tenus samedi 1er novembre, il a de nouveau émis l'hypothèse d'une action militaire. «Cela pourrait être beaucoup de choses. J'envisage beaucoup de choses», a-t-il affirmé sans donner davantage de précision.

«anéantir complètement les terroristes islamistes»

Un ultimatum d'autant plus préoccupants pour les dirigeants nigérians que «le président Trump a beaucoup aidé le Nigeria en autorisant la vente d'armes à ce pays», comme l'écrit sur le réseau social X Daniel Bwala, conseiller en communication de la présidence nigériane.

Il poursuit en rappelant que «le président Tinubu a su tirer parti de cette opportunité dans la lutte contre le terrorisme, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats considérables».

“I believe there’s been a misunderstanding of President Donald Trump’s recent remarks. When the leaders eventually meet, I am confident they will have the opportunity to clarify these issues. There is no genocide taking place in Nigeria; rather, the nation faces serious security… pic.twitter.com/alIlDKytOo — D. H Bwala (@BwalaDaniel) November 2, 2025

Daniel Bwala a également réfuté tout «génocide», préférant parler de «défis de sécurité intérieure». La question de savoir si les terroristes au Nigeria ciblent uniquement les chrétiens ou en fait toutes les confessions et les non-croyants, «sera discutée et résolue par les deux présidents lorsqu'ils se rencontreront dans les prochains jours, soit à la State House, soit à la Maison Blanche», a-t-il affirmé.

Sur Truth, le président américain s'est pourtant montré beaucoup plus tranché, avançant que «si le gouvernement nigérian continue de tolérer les meurtres de chrétiens, les Etats-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria, et pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré en défouraillant à tout-va, pour anéantir complètement les terroristes islamistes».

«Depuis 2000, il y a eu 3.950 attaques, plus de 50.000 morts et 25 à 40.000 personnes kidnappées», a déploré sur CNEWS Claude Moniquet, expert en renseignements