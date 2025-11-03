«Dieu m'a donné la vie mais m'a pris tout mon bonheur» : le témoignage bouleversant du seul survivant du crash d'Air India

Unique survivant du crash d’un Boeing 787 d’Air India survenu en juin à Ahmedabad, Vishwash Kumar Ramesh, 39 ans, s’est confié sur son quotidien marqué par le traumatisme.

Un témoignage émouvant. En juin dernier, un Boeing 787 d’Air India s’était écrasé peu après son décollage à Ahmedabad, dans le nord-ouest de l’Inde, faisant 260 morts, dont 19 personnes au sol.

Dans ce drame, un seul homme a survécu. Vishwash Kumar Ramesh, 39 ans, Britannique d’origine indienne installé à Leicester, a raconté à la BBC le traumatisme qu’il a vécu. «Dieu m’a donné la vie mais m’a pris tout mon bonheur», a-t-il confié. Son frère cadet était parmi les victimes de ce drame.

L’enquête préliminaire du Bureau indien d’enquête sur les accidents aériens (AAIB) a révélé que l’alimentation en kérosène des deux réacteurs avait été interrompue juste après le décollage, provoquant une perte de puissance brutale avant que l’appareil ne percute plusieurs bâtiments.

Un traumatisme profond

Assis à l’avant gauche de l’appareil, tout près d’une porte de secours, il a échappé de peu à la mort. Les images le montrant marcher, sonné, près de la carcasse en flammes, ont fait le tour du monde.

«Je n’ai pas pu parler du crash, c’était trop dur», a-t-il expliqué. Il a confié avoir eu «sans cesse» des «flashbacks» et n’avoir pas dormi plus de trois ou quatre heures par nuit.

Vishwash Kumar Ramesh a décrit des douleurs physiques aux genoux, à l’épaule, au dos et au bras, mais surtout une profonde solitude. «Je suis resté seul dans ma chambre, sans parler à ma femme ni à mon fils. Ce que j’ai aimé, c’était être seul chez moi», a-t-il raconté.

Le survivant a affirmé avoir «tout perdu», son bonheur, son frère, sa force. Il a également évoqué la souffrance de sa famille. Selon ses proches, il n’a reçu aucun traitement médical depuis son retour au Royaume-Uni.