Gaza : Israël confirme l'identité des dépouilles des trois otages rendues dimanche par le Hamas

Les dépouilles de trois otages remises par le Hamas à la Croix-Rouge dimanche ont été identifiées comme étant celles de trois soldats enlevés le 7-Octobre, a annoncé Israël ce lundi. Depuis la trêve, 20 otages vivants et 20 corps ont été restitués.

Israël a confirmé ce lundi matin l'identité des trois dépouilles d'otages remises dimanche par la Croix-Rouge, conformément à l’accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas. Il s'agit de trois soldats israéliens enlevés le 7 octobre 2023 : le capitaine américano-israélien Omer Neutra, 21 ans lors de son enlèvement, le caporal Oz Daniel, 19 ans, et le colonel Assaf Hamami, 40 ans, l'officier le plus gradé tombé aux mains du Hamas.

«Après l’achèvement du processus d’identification par l’Institut national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire», l'armée a «informé les familles des otages tombés au combat (...) que leurs proches ont été rapatriés en Israël et identifiés», a indiqué le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué.

La trêve tient depuis le 10 octobre sous médiation américaine, avec pour objectif le retour de tous les otages, vivants ou morts. Depuis le début de l’accord, 20 otages survivants ont été libérés et 20 corps rendus par le groupe terroriste.

Encore des dépouilles aux mains du Hamas

Alors qu'il manque encore 8 corps d'otages, Israël reproche au Hamas de ralentir les restitutions, tandis que le mouvement islamiste affirme que de nombreuses dépouilles sont encore enfouies sous les décombres.

Le Forum des familles d’otages a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à intensifier les efforts pour rapatrier les dépouilles manquantes. Israël s’est également indigné après la restitution de restes partiels d’un otage déjà récupéré en 2024, dénonçant une violation de l’accord.

Une deuxième phase, prévue dans le plan américain, n’a pas encore été validée et doit aborder le désarmement du Hamas, la création d’une autorité transitoire et le déploiement d’une force internationale.