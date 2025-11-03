«Je l'ai fait pour protéger mes enfants» : elle abat un singe de laboratoire en fuite, porteur de nombreux virus

Près d'une semaine après l'évasion de trois singes «agressifs», porteurs du Covid-19 et plusieurs infections sexuellement transmissibles (IST) au Mississippi (États-Unis), l'un d'entre eux a été abattu ce dimanche 2 novembre.

Un geste pour se défendre. Un des trois singes infectés par le Covid-19, l'hépatite C et l'herpès qui s'était échappé mardi dernier lors d'un accident sur une autoroute du Mississippi (États-Unis) a été tué ce dimanche 2 novembre.

Jessica Bond Ferguson, mère de cinq enfants âgés de 4 à 16 ans, a été alertée dans la matinée par son fils aîné, qui pensait avoir aperçu un macaque courir dans leur jardin près de Heidelberg, où un camion transportant plusieurs singes s'était renversé. Après avoir saisi son arme à feu, elle a contacté les autorités afin de les prévenir.

Bien que la police lui ait recommandé de surveiller le primate à distance, elle a confié avoir redouté que l'animal ne s'en prenne à d'autres enfants s'il s'échappait. «J'ai fait ce que n'importe quelle autre mère aurait fait pour protéger ses enfants. J'ai tiré, il est resté immobile, alors j'ai tiré à nouveau, il a reculé et c'est là qu'il est tombé», a confié la mère de famille à l'Associated Press.

Encore des singes recherchés

«Si l'animal avait attaqué un enfant et que j'avais pu l'arrêter, j'en aurais été très responsable. C'est assez effrayant et dangereux de les voir courir partout, surtout quand des enfants jouent dans les jardins», a-t-elle ajouté.

Le bureau du shérif du comté de Jasper a confirmé sur les réseaux sociaux qu'elle avait trouvé un singe sur sa propriété dimanche matin, sans fournir davantage d'explications. Le département de la faune, de la pêche et des parcs du Mississippi a pris en charge l'animal, a-t-il ajouté.

Les macaques d'environ 18 kilos, appartenant au Centre national de recherche biomédicale de l'Université Tulane - qui fournit régulièrement des primates à des organismes de recherche scientifique - s'étaient échappés par un trou dans le véhicule, après que leurs cages ont été brisées dans l’accident.

Sur les 21 singes à bord, 13 ont été retrouvés sur les lieux de l'accident et étaient arrivés à destination la semaine dernière. Parmi les huit singes en fuite, cinq ont été tués lors des recherches et trois étaient toujours en liberté avant dimanche.

«Les primates en question appartiennent à une autre entité et ne sont pas contagieux. Nous collaborons activement avec les autorités locales et enverrons une équipe d'experts en soins animaliers pour apporter notre aide si nécessaire», a indiqué l'université.