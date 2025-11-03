Mexique : des manifestants réclament justice après l’assassinat de leur maire, dans une ville ravagée par les violences

Afin de réclamer justice face aux organisations criminelles qui gangrènent certaines régions du pays, des centaines de Mexicains de la ville d’Uruapan ont manifesté, ce dimanche 2 novembre, au lendemain de l’assassinat de leur maire.

La colère monte et justice demande à être faite dans la ville d’Uruapan au Mexique. Ce dimanche 2 novembre, pendant la journée de la fête des morts, une centaine de personnes se sont rassemblées dans cette grande ville de 350.000 habitants de l’État du Michoacan, pour les funérailles du maire, Carlos Manzo, tué par balle samedi lors d’un événement public.

Alors que deux personnes impliquées dans les faits ont été arrêtées et qu’un des assaillants a perdu la vie, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a adressé dans la matinée sur X ses condoléances aux proches de Carlos Manzo. Cette dernière a également convoqué une réunion du conseil de sécurité «afin de garantir le soutien à l'État du Michoacan et de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'impunité».

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este… pic.twitter.com/DQQh4I3dgd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Une région gangrénée par la violence des groupes criminels

Le secrétaire fédéral à la sécurité publique, Omar García Harfuchn, a déclaré plus tard lors d’une conférence de presse que le maire d’Uruapan, assassiné la veille «bénéficiait bien d’une protection depuis décembre dernier» et qu’en «mai de cette année, celle-ci avait été renforcée», portant à 14 le nombre d’agents affectés à sa sécurité.

Malgré cette présence renforcée, ce meurtre témoigne de la violence présente dans l’État du Michoacán. Ce dernier, connu pour être une région agricole pour ses avocats et ses citrons, est rongé depuis des années par la violence des groupes criminels, qui tentent d'extorquer de l'argent aux agriculteurs.

De puissants cartels tels que Jalisco Nueva Generación et la Nueva Familia Michoacana, inscrits par les États-Unis sur leur liste des «organisations terroristes étrangères», sévissent dans cet État à l’ouest du pays.

Le meurtre de Carlos Manzo s’ajoute à la liste des assassinats qui secouent le Michoacán. Quelques jours plus tôt, Bernardo Bravo, un grand producteur de citron, a été également tué par balle.