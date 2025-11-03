«Notre fermeture n'a jamais été un choix» : un sanctuaire pour chimpanzés rouvre après cinq mois de lutte contre la déforestation

Un emblématique sanctuaire pour chimpanzés situé en Sierra Leone (Afrique de l'Ouest) a rouvert ses portes au public, après une fermeture de cinq mois pour alerter sur les dangers de la déforestation massive sur les primates.

Une fermeture qui avait pour but de créer une prise de conscience. Situé à une quinzaine de kilomètres de Freetown, en Sierra Leone (Afrique de l'Ouest), au sein du Parc national de la péninsule de la région ouest, le sanctuaire de Tacugama, réputé mondialement, constitue l'une des principales attractions touristiques du pays.

Mais face à l'augmentation de la déforestation et l'empiètement illégal au sein même du parc national où se trouve Tacugama, la direction avait décidé de fermer les portes du sanctuaire aux visiteurs le 26 mai dernier, pour tenter d'infliger un électrochoc au gouvernement. Le site a rouvert samedi 1ᵉʳ novembre.

«Notre fermeture n'a jamais été un choix. Il s'agissait d'un acte de protection et d'une prise de position contre l'accaparement illégal des terres qui constituait une grave menace pour Tacugama», a déclaré lundi à l'AFP le fondateur et directeur du sanctuaire, Bala Amarasekaran.

«Ces derniers mois figurent parmi les plus difficiles de toute notre histoire»

«Ces derniers mois figurent parmi les plus difficiles de toute notre histoire. Nous avons fait face à des pertes financières, à l'incertitude pour nos employés, et à la question douloureuse de savoir si Tacugama pourrait un jour rouvrir ses portes», a-t-il ajouté.

Cette réouverture fait suite à des courriers émanant du gouvernement sierra-léonais et de ministères clefs promettant d'agir contre les activités illégales et l'accaparement des terres et de protéger l'intégrité de Tacugama au sein du parc, selon la direction du sanctuaire.

Destination d'écotourisme numéro une du pays et modèle de conservation en Afrique de l'Ouest, l'établissement recueille et prend soin de chimpanzés de moins de cinq ans dont la famille a été tuée et auxquels il faut apprendre à survivre.

Le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest est considéré comme une espèce «en danger critique d'extinction» par l'Union internationale pour la conservation de la nature, menacée notamment par la disparition de son habitat et le braconnage pour sa viande.

La déforestation de la forêt tropicale du Parc national de la péninsule de la région ouest, bordant la capitale Freetown, est massive : sur les 18.000 hectares de forêt du parc, presque un tiers (5.600 hectares) ont été perdus ou gravement dégradés depuis 2012.

Ce parc abrite pourtant 80 à 90% de la biodiversité de Sierra Leone, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).