Ouragan Melissa : la France livre 40 tonnes d’aide humanitaire à la Jamaïque

Un bâtiment militaire français a livré, ce lundi, 40 tonnes d'aide humanitaire à la Jamaïque, frappée par l'ouragan Melissa. La moitié de cette aide a été donnée par les Nations Unies, selon le ministère des Affaires étrangères français.

La solidarité est en marche. Ce lundi, 40 tonnes d’aide humanitaire ont été livrées à la Jamaïque, pour soutenir le pays traversé par l’ouragan Melissa. «Un bâtiment de soutien et d'assistance d'outre-mer des Forces Armées aux Antilles (FAA) a livré aujourd'hui à Kingston 40 tonnes d'aide humanitaire», a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La moitié de cette aide a été fournie par les Nations Unies.

«Le fret acheminé se compose de kits de première nécessité pour 500 familles et de deux unités de traitement de l'eau» provenant de la Croix-Rouge française, a ajouté le ministère.

L'ouragan Melissa, l'un des plus puissants jamais recensés, a causé la mort d'au moins 28 personnes en Jamaïque, selon un nouveau bilan communiqué par le Premier ministre Andrew Holness, qui risque de s'alourdir. Au total, Melissa a dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Haïti et Cuba.

Près de 3 millions de dollars pour Cuba

Ce dimanche, les États-Unis ont également annoncé une aide humanitaire de 3 millions de dollars à destination des Cubains, touchés par le passage de l'ouragan.

À Cuba, le gouvernement, qui avait procédé à l'évacuation préventive de plus de 700.000 personnes, n'a recensé aucune victime. Mais plusieurs provinces de l'Est du pays ont subi des dégâts considérables : maisons effondrées, réseau électrique à terre, cultures dévastées.

Vendredi dernier, les États-Unis, qui imposent un embargo économique à Cuba depuis plus de six décennies, avaient dit se «tenir au côté du courageux peuple cubain» et le Département d'État s'était dit «prêt à fournir une aide humanitaire immédiate directement et par l'intermédiaire de partenaires locaux», sans passer par le gouvernement communiste de l'île.