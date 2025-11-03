Ouragan Melissa : les États-Unis débloquent 3 millions de dollars d'aide humanitaire pour Cuba

Les États-Unis ont annoncé dimanche qu'ils fourniraient une enveloppe spéciale de 3 millions de dollars à Cuba pour aider les régions les plus touchées par l'ouragan Melissa.

Les États-Unis au chevet de... Cuba. Dimanche, Washington a débloqué une aide humanitaire de 3 millions de dollars à destination de son voisin et notamment reconstruire l'est du pays, zone dévastée par l'ouragan Melissa.

«Les États-Unis sont en train de coordonner avec l'Église catholique la distribution de 3 millions de dollars d'aide humanitaire directement aux personnes de l'est de Cuba les plus touchées par les ravages de l'ouragan Melissa», a annoncé sur X le Bureau des Affaires de l'hémisphère occidental.

The United States is coordinating with the Catholic Church the distribution of $3 million in humanitarian assistance directly to those in eastern Cuba most impacted by the devastation of Hurricane Melissa.



Our prayers are with the brave Cuban people. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) November 2, 2025

L'ouragan Melissa, qui a dévasté en début de semaine des régions entières de la Jamaïque, frappé l'est de Cuba et inondé Haïti, a fait près de 60 morts dans les Caraïbes. À Cuba, le gouvernement, qui avait procédé à l'évacuation préventive de plus de 700.000 personnes, n'a pour l'heure fait état d'aucune victime. Mais plusieurs provinces de l'est du pays ont subi des dégâts considérables : maisons effondrées, réseau électrique à terre et cultures dévastées.

Les États-Unis aux côtés des Cubains malgré l'embargo économique

Une aide qui peut paraître étonnante. Depuis fin 2021, les États-Unis ont réinscrit Cuba sur leur liste des «États soutenant le terrorisme», entraînant un renforcement de l'embargo économique imposé depuis plus de six décennies aux Cubains.

Néanmoins, les États-Unis ont expliqué vendredi se «tenir au côté du courageux peuple cubain» et le Département d'État s'était dit «prêt à fournir une aide humanitaire immédiate directement et par l'intermédiaire de partenaires locaux», sans passer par le gouvernement communiste de l'île. Une proposition qualifiée d'«indigne» par La Havane.

«Si c'était la volonté sincère de ce gouvernement de soutenir notre peuple, ils auraient levé sans conditions le blocus criminel et nous auraient retirés de la liste des États soutenant le terrorisme, où nous n'aurions jamais dû figurer», avait réagi Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique du Parti communiste cubain.

Dimanche, la Conférence des évêques catholiques de Cuba a confirmé, dans un communiqué, avoir reçu «une offre de nature humanitaire de l'administration des États-Unis (...) afin d'aider directement les sinistrés de l'ouragan Melissa» et mener «des discussions utiles et positives avec toutes les parties, afin que cette offre puisse devenir une réalité».