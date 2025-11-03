Poupées sexuelles : SHEIN devra se présenter devant les députés sous quinze jours

SHEIN a été convoqué sous quinze jours par les députés après la mise en vente de poupées sexuelles à l’apparence enfantine. L'entreprise, qui a depuis retiré les annonces litigieuses, devra s’expliquer sur ses contrôles internes et ses pratiques d’approvisionnement.

Un scandale pour le géant chinois du e-commerce. L'entreprise SHEIN a été «convoqué devant les députés sous quinze jours» après la vente, sur son site, de poupées sexuelles d’apparence enfantine, a déclaré lundi dans un communiqué le rapporteur de la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France.

Cette audition «doit permettre d'obtenir des réponses précises sur la transparence des chaînes d'approvisionnement de SHEIN, ses procédures de contrôle interne et les mesures correctrices mises en œuvre à la suite de cet incident particulièrement grave».

Antoine Vermorel-Marques l’écrit dans un communiqué, rappelant que SHEIN doit ouvrir un magasin au BHV Marais, à Paris, mercredi.