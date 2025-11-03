Soudan : qui est Abu Lulu, ce chef de guerre sanguinaire qui diffuse des mises à mort sur TikTok ?

Depuis une semaine et la chute d'El-Fasher, capitale du Darfour du Nord (Soudan), de nombreuses vidéos d'exécutions commises par les Forces de soutien rapide (FSR) affluent sur TikTok. Face caméra, l'un de ses plus brutaux commandants, Abu Lulu.

Un tueur de masse. Cheveux noirs bouclés, treillis de paramilitaire... C'est sourire aux lèvres qu'Abu Lulu trône fièrement autour de ses victimes gisantes à même le sol. Une caméra et une arme suffisent à ce commandant des Forces de soutien rapide (FSR) pour alimenter un compte TikTok suivi par plus de 220.000 personnes et depuis supprimé par la plate-forme.

Après dix-huit mois de siège, les Forces de soutien rapide (FSR) ont pris le 26 octobre El-Fasher, dernier verrou stratégique qui échappait à leur contrôle au Darfour, vaste région de l'ouest du Soudan.

Depuis, les paramilitaires ont rapidement diffusé des vidéos de leurs exactions pour célébrer leur victoire sur l'armée régulière soudanaise. Et un homme semble inlassablement revenir au premier plan : Abu Lulu.

Plus de 2.000 victimes tuées

De son vrai nom, Al-Fateh Abdullah Idris, cet officier met délibérément en scène, à visage découvert, l'exécution de civils sans défense. «Je continuerai à tuer. Si quelqu’un veut me demander des comptes, qu’il vienne ici, y compris l’ONU», a-t-il lancé à la caméra. L’homme revendique son absence de pitié. Pire, il se vante ouvertement d'avoir tué plus de 2.000 personnes, s'amusant d'en avoir perdu le compte, souligne le journal allemand Bild.

En début de semaine, un enregistrement montrait un homme blessé implorer qu'on lui laisse la vie sauve. Ce à quoi Abu Lulu a répondu : «Je ne ferai preuve d’aucune pitié, je ne pardonnerai pas», avant de l’abattre à bout portant.

Arrêté et emprisonné par les FSR

Et ces exactions ne datent pas de cette semaine. Comme d'autres membres des FSR, cela fait plusieurs mois déjà qu'il exposait sa cruauté au Darfour et auparavant à Khartoum ou dans la région du Kordofan, dans le sud du pays.

Quelques heures après la diffusion des premières images, le FSR a tenté de prendre ses distances avec Abu Lulu, affirmant qu’il ne faisait pas partie de leurs rangs. Jeudi dernier, ils ont annoncé avoir arrêté puis écroué Abu Lulu à la prison de Shala, dans la périphérie de la ville, en attente d'une enquête.