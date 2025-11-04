La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, refuse toute intervention armée américaine dans son pays

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s'est fermement opposée ce mardi à une intervention armée américaine dans son pays pour combattre les cartels de drogue.

«Cela n'arrivera pas. Nous ne sommes pas d'accord», a déclaré Claudia Sheinbaum, catégorique. La présidente du Mexique a ainsi écarté ce mardi 4 novembre la perspective d'une intervention armée des Etats-Unis dans son pays.

Elle réagissait alors aux informations diffusées dans la presse selon lesquelles Donald Trump envisageait d'envoyer des troupes pour combattre les cartels de drogue mexicains.

En septembre, lors d'une réunion avec Claudia Sheinbaum, le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, avait salué les efforts de cette dernière et promis que les Etats-Unis respecteraient la souveraineté du Mexique.

Des troupes déjà formées ?

Pourtant, lundi, la chaîne américaine NBC a rapporté que l'administration Trump avait commencé à former des troupes et des officiers de renseignement pour une éventuelle mission sur le sol mexicain, citant de manière anonyme d'actuels et d'anciens responsables américains. La chaîne a toutefois précisé que ce déploiement n'était pas «imminent» et qu'aucune décision finale n'avait été prise.

Donald Trump a déjà accusé le Mexique de ne pas en faire assez pour stopper l'afflux de drogues vers les Etats-Unis. Il a d'ailleurs désigné plusieurs cartels mexicains comme organisations terroristes, mais une opération sur le sol mexicain marquerait une véritable escalade dans sa campagne militaire contre les trafiquants de drogue d'Amérique latine.

Plusieurs frappes américaines visant des bateaux soupçonnés de transporter de la drogue ont déjà eu lieu dans le Pacifique et les Caraïbes ces dernières semaines. Au moins 65 personnes ont été tuées dans ces attaques qui ont, pour la plupart, touché des navires vénézuéliens.