Le chancelier allemand plaide pour des rapatriements, voire des expulsions, de refugiés vers la Syrie

Une décision radicale. Ce lundi, Friedrich Merz, le chancelier allemand, a plaidé pour le rapatriement de Syriens réfugiés jusqu'ici dans son pays, allant au besoin jusqu'à l'expulsion, au motif que la «guerre civile était terminée en Syrie».

Jeudi, son ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul s'était montré plus réservé lors d'une visite à Damas, affirmant que le retour de Syriens dans leur pays n'était «possible que dans une mesure très limitée, car une grande partie des infrastructures de ce pays a été détruite», après 13 années de guerre civile.

«Ce pays a maintenant besoin de toutes ses forces»

Lors d'un déplacement à Husum, dans le nord de l'Allemagne, Friedrich Merz a affirmé qu'«il n'y avait désormais plus aucune raison de demander l'asile en Allemagne», estimant que qu'il était désormais possible d'entamer des rapatriements vers ce pays.

Il a ajouté avoir «invité en Allemagne le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh pour discuter avec lui de la manière dont nous pouvons résoudre cela ensemble».

«Ce pays a maintenant besoin de toutes ses forces, et surtout des Syriens, pour sa reconstruction. Et c'est pourquoi il y aura certainement beaucoup de personnes qui retourneront d'elles-mêmes dans leur pays», a-t-il affirmé.

Le chancelier allemand a ensuite ajouté que «ceux qui refusent de rentrer dans leur pays, nous pouvons bien sûr les expulser». Début juillet, le ministère allemand de l'Intérieur avait indiqué travailler à l'expulsion des délinquants et criminels syriens.

Environ un million de Syriens vivent aujourd'hui en Allemagne, la plupart étant arrivés lors du grand épisode migratoire de 2015-2016.

Mais après la chute du président Bachar al-Assad en décembre 2024, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, avaient annoncé un gel des procédures de demandes d'asile dans un contexte de forte progression électorale des partis d'extrême droite après différentes attaques commises par des étrangers dans le pays.