Népal : neuf morts, dont un Français, dans une terrible avalanche et une tempête de neige

Une avalanche et une violente tempête de neige dans la partie népalaise de l’Himalaya ont fait neuf morts, dont un alpiniste français, dans deux accidents distincts depuis vendredi 31 octobre.

Des montagnes mortelles. Au moins neuf alpinistes, parmi lesquels un Français et cinq Italiens, sont décédées dans une violente tempête de neige et une avalanche dans l'Himalaya (Népal), ont annoncé les autorités ce mardi 4 novembre. Deux accidents distincts se sont produits depuis vendredi sur les sommets enneigés du pays.

Lundi matin, une avalanche a emporté 12 personnes au camp de base du Yalung Ri, un sommet de 5.630 mètres d'altitude, dans l'est du Népal, faisant sept victimes.

Phurba Tenjing Sherpa de l'agence Dreamers Destination, qui organisait l'expédition pour trois d'entre elles, a indiqué à l'AFP que trois Italiens, un Allemand et un Français ainsi que deux Népalais figure parmi les morts. Elle a précisé que des opérations étaient en cours ce mardi afin de récupérer les dépouilles.

«une vague de neige»

Parallèlement, deux Français, deux Népalais et une cinquième personne, dont la nationalité n'a pas été précisée, ont été secourus ce mardi matin, selon Gyan Kumar Mahato, un haut responsable de la police du district de Dolakha.

«Il y avait plusieurs groupes d'alpinistes et on était les quatre premiers (...) en train d'escalader et, d'un coup on a entendu un grand bruit, et les plaques sont descendues et on a été pris dedans», a raconté l'alpiniste français Didier Berton, 61 ans, depuis l'hôpital Era International à Katmandou, à l'agence de presse.

«Je pense qu'on a été sauvés parce qu'on était le groupe le plus haut du sommet et les autres, en dessous, n’ont pas pu s'échapper. On a sauté une grosse barre rocheuse de quatre à cinq mètres», a-t-il poursuivi, malgré ses fractures au niveau des côtes.

«On est arrivés à sortir [un guide] en creusant avec le piolet, il avait le bras fracturé [...] on a perdu Christian, [...] je ne suis pas arrivé à le sauver», a-t-il déploré aux côtés de la femme du défunt, Isabelle Thaon, une alpiniste française de 54 ans.

Se souvenant d'une «une vague de neige», elle a déclaré que son mari, le grimpeur français Christian Manfredi, âgé de 69 ans, est mort après avoir été frappé par une pierre à la tête. «J'étais sous la neige, mais pas beaucoup. Juste un peu [...] J'ai beaucoup nagé. Et je pense que c'est pour cela que je suis en vie», a-t-elle ajouté depuis son lit d'hôpital, souffrant de contusion.

Huit des dix plus hauts sommets du monde

Stefano Farronato et Alessandro Caputo, deux alpinistes italiens, sont décédés après avoir été pris dans de fortes chutes de neige en escaladant le sommet Panbari, dans l'ouest du Népal, a déclaré le ministère italien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ils faisaient partie d'une expédition de trois membres avec qui le contact avait été rompu depuis vendredi. Le responsable de cordée, resté au camp de base, avait été secouru par hélicoptère dimanche.

Le Népal, qui abrite huit des dix plus hautes montagnes du monde, notamment l'Everest, accueille chaque année des centaines d'alpinistes et de randonneurs. Les expéditions automnales dans l'Himalaya sont moins populaires en raison des journées plus courtes et froides, du terrain enneigé et de la période d'ascension réduite par rapport à la haute saison printanière.

La semaine dernière, le cyclone Montha a provoqué d'importantes chutes de pluie et de neige sur le territoire, bloquant des randonneurs et des touristes sur des itinéraires de trekking himalayens très fréquentés.