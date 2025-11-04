Rome : les images impressionnantes de l'effondrement d'une tour médiévale (vidéo)

Une tour médiévale en rénovation s'est partiellement effondrée en plein cœur de Rome (Italie) le lundi 3 novembre, provoquant le décès d'un ouvrier. Les images du sinistre sont impressionnantes.

Un dramatique écroulement. Une partie de la façade de la Torre dei Conti, située en bordure du Forum romain près du Colisée à Rome (Italie), s'est effondrée le lundi 3 novembre, causant la mort d'un ouvrier qui s'était retrouvé piégé sous les décombres.

L'effondrement initial a touché le contrefort central du côté sud vers 11h20, provoquant l'affaissement d'une base inclinée. Environ 90 minutes plus tard, une seconde section de cette tour de 29 mètres s'est également effondrée lors des opérations de sauvetage, endommageant l'escalier et le toit.

«Je travaillais quand j’ai entendu quelque chose tomber, puis j’ai vu la tour s’effondrer en diagonale», a déclaré Queen Paglinawan, 27 ans, qui servait un client dans un glacier voisin au moment du drame, à l'Associated Press.

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo — Il Foglio (@ilfoglio_it) November 3, 2025

«on ne doit pas mourir au travail»

Trois ouvriers ont été évacués, dont un, âgé de 64 ans, dans un état critique, a indiqué un porte-parole des pompiers à l'AFP. Selon la presse italienne, il souffrirait d’un traumatisme crânien.

Octay Stroici, ouvrier roumain de 66 ans, était, lui, resté coincé sous les décombres jusqu’à son sauvetage à 23h00 heure locale (22h00 GMT). Toutefois, l'homme n'a pas survécu à ses blessures et est décédé peu après malgré les tentatives de réanimation.

«J’exprime ma profonde tristesse et mes condoléances, en mon nom et au nom du gouvernement, suite au décès tragique d’Octay Stroici, l’ouvrier tué lors de l’effondrement de la Torre dei Conti à Rome. Nous sommes solidaires de sa famille et de ses collègues en ces moments de souffrance indicible», a déclaré la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, dans un communiqué publié après minuit.

Le président de la Région Latium, Francesco Rocca, a, de son côté, affirmé sur Facebook : «On ne peut pas et on ne doit pas mourir au travail».

Le sauvetage de l'ouvrier, qui effectuait des travaux de conservation, sur la tour médiévale, avait été qualifié d'exploit exceptionnel par les pompiers. Ils ont utilisé des échelles pour atteindre les fenêtres de la tour et un drone pour inspecter l’intérieur, sans risquer de nouveaux effondrements.

À la tombée de la nuit, les secouristes ont utilisé d'énormes tubes pour aspirer les gravats depuis une fenêtre du deuxième étage, poursuivant leurs efforts tard dans la soirée.

Une enquête ouverte

Les images télévisées montraient trois secouristes évacuant l'homme sur une échelle télescopique avant de le transporter vers une ambulance. Selon Adriano De Acutis, commandant des pompiers de Rome, l'ouvrier était conscient et avait communiqué pendant toute l'opération jusqu’à son extraction.

❌️ #Roma, estratto in vita dai #vigilidelfuoco e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale l'operaio bloccato sotto le macerie per il crollo della Torre dei Conti. Sul posto hanno operato 140 unità del Corpo nazionale [#3novembre 23:00] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2025

Le ministère roumain des Affaires étrangères a affirmé avoir «gardé espoir jusqu'au tout dernier moment».

Le parquet de Rome a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Des poursuites judiciaires pour homicide par négligence et blessures involontaires pourraient être engagées.

La Torre dei Conti a été construite au IXe siècle puis agrandie au XIIIe par le pape Innocent III pour sa famille. Elle avait déjà été endommagée lors d'un tremblement de terre en 1349 et subit plusieurs effondrements au XVIIe siècle.

Fermée depuis 2007, la tour faisait l'objet d'une restauration de 6,9 millions d'euros comprenant des travaux de conservation, l'installation de systèmes électriques, d'éclairage et d'eau, ainsi qu'un nouvel espace muséal dédié au Forum impérial.

Avant le lancement de la dernière phase des travaux en juin, analyse avaient confirmé que «les conditions de sécurité nécessaires» étaient réunies pour «aux interventions sur les plafonds», notamment le désamiantage, selon les autorités. Les travaux étaient pratiquement achevés lors de la catastrophe.