Yitzhak Rabin : il y a 30 ans, le Premier ministre israélien était assassiné

Il y a trente ans, le 4 novembre 1995, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin était assassiné à Tel-Aviv à l’issue d’un rassemblement pour la paix. L’ancien chef d’état-major, signataire des accords d’Oslo deux ans plus tôt, incarnait alors le processus de réconciliation entre Israéliens et Palestiniens.

Le 4 novembre 1995, la place des Rois d’Israël, à Tel-Aviv, s’était transformée en symbole tragique. Ce soir-là, Yitzhak Rabin quittait la scène d’un rassemblement pour la paix, sous les applaudissements d’une foule de plus de 100.000 personnes.

Quelques secondes plus tard, trois coups de feu claquaient. Le Premier ministre israélien s’effondrait, mortellement touché par un étudiant juif, opposé au processus de paix engagé avec les Palestiniens.

Un effort de paix anéanti par cet attentat

Son assassinat, survenu deux ans après la signature des accords d’Oslo, a marqué un tournant. Yitzhak Rabin, ancien chef d’état-major et artisan du rapprochement avec le leader palestinien Yasser Arafat, incarnait alors l’espoir d’une réconciliation entre deux peuples. En 1993, sous l’œil du président américain Bill Clinton, il avait tendu la main au leader palestinien dans une poignée de main devenue historique. Ce geste, récompensé par le prix Nobel de la paix en 1994, devait ouvrir la voie à une coexistence apaisée.

Mais le rêve d’Oslo s’est effondré avec lui. Dans les années qui ont suivi, le pays a connu une vague d’attentats suicides, puis la montée du Hamas, le groupe terroriste qui prône la destruction d'Israël, soutenu notamment par l'Iran.

Trente ans plus tard, le nom d'Yitzhak Rabin, qui a été Premier ministre de 1974 à 1977 puis de 1992 à son assassinat en 1995, est encore présent partout dans le pays. Le nom de celui qui a reçu le prix Nobel en 1994 a été donné à des dizaines d’établissements scolaires, à des parcs, à un hôpital, à une autoroute, à des bases militaires et à la place de Tel-Aviv sur laquelle il a été assassiné. Mais son message de paix semble avoir disparu alors que les tensions, ainsi que le tournant des attaques terroristes du 7-Octobre ont mené à un embrasement au Proche et Moyen-Orient.