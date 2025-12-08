Brésil : un des suspects du vol des œuvres de Matisse interpellé

La police brésilienne a interpellé, ce lundi 8 décembre, l'un des suspects du vol d'une douzaine d'œuvres d'art, dont plusieurs gravures de l'artiste français Matisse, dans une bibliothèque de São Paulo, survenu ce dimanche.

L'enquête progresse. Un homme soupçonné d'avoir participé au vol de huit œuvres du peintre français Henri Matisse, ainsi que de cinq toiles du maître brésilien Candido Portinari, dans la bibliothèque Mário de Andrade à São Paulo (Brésil) ce dimanche, a été arrêté ce lundi 8 décembre, ont annoncé les autorités.

Le suspect a été appréhendé dans le centre-ville de São Paulo après avoir été «identifié suite à une enquête et à l’analyse des images de vidéosurveillance ayant enregistré le vol dimanche», a précisé le gouvernement de l’État brésilien dans un communiqué.

«Le véhicule utilisé pour la fuite a également été localisé», avait ajouté le secrétaire à la Sécurité de la seconde plus grande ville du pays.

Une chasse à l'homme lancé

Il avait précisé que la camionnette avait été «envoyée pour une expertise technique» et que l'enquête se poursuivait pour identifier le second suspect.

Pour rappel, deux hommes armés ont dérobé près de 13 œuvres d'œuvres d'art présentées dans le cadre d'une exposition intitulée «Du livre au musée», organisée en collaboration entre la bibliothèque et le Musée d'art moderne de São Paulo (MAM). Inaugurée en octobre dernier, l'exposition, qui rassemblait des livres rares et des œuvres des années 1940 et 1950, devait s'achever le jour même.

Selon la police, après avoir menacé un agent de sécurité et un couple de personnes âgées qui visitaient les lieux, les deux individus ont volé les gravures et les ont placées dans un sac en toile avant de fuir par l'entrée principale, en direction de la station de métro la plus proche.

Des images diffusées par le site d'information g1 les montrent déchargeant des tableaux d'une camionnette et les appuyant contre un mur dans une rue en pleine journée. Par ailleurs, des clichés d'eux marchant dans une rue ont été rendus publics, l'un d'eux ayant le visage caché sous une casquette.

Les œuvres volées et leurs valeurs n'ont pas encore été révélées pour l'instant, mais selon le journal Folha de S. Paulo, elles comprennent des collages de l'album «Jazz» de Matisse, publié en France en 1947 et limité à seulement 300 exemplaires à travers le monde.

Matisse, trésor national français

L'album fait partie d'un ensemble de «livres rares et fondamentaux» qui «ont rapproché les artistes et chercheurs brésiliens du modernisme européen», d'après la note de l'exposition.

Figure majeure du XXe siècle, le peintre français (1869-1954) a été le chef de file du fauvisme, mouvement artistique moderne caractérisé par des couleurs vives et des coups de pinceau audacieux rompant avec l'impressionnisme du XIXe siècle.

Ses œuvres les plus célèbres incluent «La Danse» (1910), une grande toile représentant cinq personnes dansant nues, «L’Atelier rouge» (1911), reflet de l’atelier de l’artiste dans la banlieue française d’Issy-les-Moulineaux, et «La Leçon de piano» (1916), une huile sur toile d'un garçon assis au piano.

Ce vol survient près de deux mois après celui perpétré au Louvre, au cours duquel des voleurs sont entrés par effraction dans le célèbre musée pour s'emparer de joyaux de la couronne française d'une valeur de 88 millions d'euros en quelques minutes. Les autorités ont interpellé au moins huit personnes jusqu'à présent, mais seulement une seule des neuf pièces volées a été retrouvée.