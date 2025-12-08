Chute de Bachar al-Assad : où se trouve actuellement l'ancien président syrien ?

Un an tout juste après la chute de son régime et son départ de Syrie, le 8 décembre 2024, l'ancien président Bachar al-Assad vit désormais dans le luxe et le secret, en Russie.

Silence radio. En deux mots, c'est ainsi que l'on pourrait décrire l'attitude de l'ex-dirigeant syrien, Bachar al-Assad, après la chute de son régime et sa fuite, le 8 décembre 2024. Depuis un an, il a trouvé refuge en Russie, avec sa famille.

En octobre dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait confirmé sa présence «à Moscou, pour des raisons humanitaires». «Lui et sa famille étaient menacés d'extermination», avait-il ajouté.

D'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), l'ancien dictateur, visé par trois mandat d'arrêt français pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de crimes de guerre, est «placé sous une protection extrêmement renforcée» par le Kremlin. Cela implique des déplacements limités et des prises de parole inexistantes.

Son fils apparu sur les réseaux sociaux

La dernière remonte au 16 décembre 2024, peu après le renversement de son régime par le groupe rebelle islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Après 24 ans de règne, 13 ans de guerre civile et des centaines de milliers de morts, Bachar al-Assad avait assuré que son départ de Syrie «n'était pas prémédité» et n'avait pas non plus «eu lieu durant les dernières heures de la bataille, contrairement à certaines allégations».

La Russie protège l'ex-dirigeant en tant qu'alliée de Damas mais ne souhaite pas pour autant se mettre en porte-à-faux avec le nouveau gouvernement syrien. Le 15 octobre dernier, Vladimir Poutine a d'ailleurs reçu le nouveau président de transition, Ahmed al-Charaa, avec lequel il tente d'installer des relations cordiales.

Dans ce contexte, il est important pour Moscou que Bachar al-Assad reste discret. Seul son fils aîné, Hafez al-Assad, est apparu en février dernier dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et authentifiée par plusieurs observateurs, notamment franceinfo.

Cette séquence, supprimée depuis, montrait le jeune homme dans les rues de Moscou. Evoquant son départ de Syrie, il n'avait donné aucun détail sur sa vie en Russie et avait publié, quelques jours plus tard, un selfie pris devant l'université d'Etat Lomonossov, où il a soutenu sa thèse de mathématiques.

Une vie de luxe

Dans cette atmosphère marquée par le secret, les informations sont peu nombreuses et difficiles à vérifier. En septembre, l'OSDH a par exemple affirmé que Bachar al-Assad avait été transporté dans «un état critique en soins intensifs» après un «empoisonnement». Une information démentie pas le Kremlin ensuite.

Plusieurs médias s'accordent en revanche pour dire que le «boucher de Damas» et sa famille vivent dans le luxe. Une enquête de l'hebdomadaire allemand Die Zeit, publiée en octobre, le localise dans le complexe résidentiel «Ville des capitales», situé au coeur du quartier financier Moskva-City.

Il vivrait dans un gratte-ciel de 300 mètres de haut abritant des appartements de 103 à 269 m2. Après avoir visité l'un de ces logements, les journalistes de Die Zeit décrivent «une vue imprenable sur Moscou», des équipements dernier cri, des salles de bains en marbre, des lustres en cristal et des bois précieux.

La fortune du clan al-Assad a été évaluée «entre 1 et 2 milliards de dollars» dans un rapport du département d'Etat américain publié en 2022. Selon ce document, cet argent provient «d'activités économiques illicites telles que la contrebande, le trafic d'armes, le trafic de drogue et les activités de racket et d'extorsion» et est blanchi grâce à un «système de clientélisme complexe» et des «sociétés-écrans».

Le Financial Times assure par ailleurs que le régime Assad a transféré environ 250 millions de dollars en espèces à Moscou entre 2018 et 2019. Un pont aérien d'un an et demi avait été crée pour transporter deux tonnes de billets de 100 et 500 dollars jusqu'en Russie. Une fortune qui aurait permis au clan d'acheter «au moins 18 appartements de luxe» à Moscou.

Bachar al-Assad est donc bien installé mais les nouvelles autorités syriennes ont formulé plusieurs demandes d'extradition à son égard. Selon certaines sources, le président syrien de transition, Ahmed al-Charaa, aurait même directement interpellé Vladimir Poutine à ce sujet en mars. Le Kremlin est pour l'heure resté silencieux.