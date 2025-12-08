Crise migratoire : malgré le scepticisme de la France, l'Union européenne durcit nettement sa politique d'accueil

Les 27 pays de l'Union européenne ont entériné ce lundi un net durcissement de leur politique migratoire et la possibilité de renvoyer les migrants dans des centres hors des frontières de l'Europe. Voici les mesures qui ont été adoptées.

Un durcissement réclamé par la majeure partie des 27. Réunis à Bruxelles, les ministres de l'Intérieur des Etats membres de l'UE ont adopté ce lundi pour la première fois sur trois textes présentés cette année par la Commission européenne afin d'encadrer plus strictement les arrivées et les renvois d'exilés. Un nouveau système de répartition des migrants au sein de l'UE est également à l'étude.

Dans le détail, les trois textes permettront notamment «d’ouvrir des centres en dehors des frontières de l'UE pour y envoyer les migrants dont la demande d'asile aurait été rejetée», les fameux «hubs de retours». Mais aussi de «sanctionner plus durement ceux qui refusent de quitter le territoire européen», ou encore de «renvoyer des migrants vers des pays dont ils ne sont pas originaires mais que l'Europe considère comme sûrs».

La baisse des arrivées - environ 20% d'entrées irrégulières en moins par rapport à l'an dernier - n'a pas fait retomber la pression sur les responsables politiques du Vieux continent. Bien au contraire. «Il est vraiment important que nous donnions aux citoyens le sentiment que nous maîtrisons ce qui se passe», a martelé ce lundi le commissaire européen Magnus Brunner, architecte de ce tour de vis migratoire.

La France et l'Espagne sceptiques

Si la plupart des mesures ont été adoptées, elles font déjà bondir les associations de protection des exilés, qui dénoncent une violation des droits humains. «Au lieu d'investir dans la sécurité, la protection et l'inclusion, l'UE choisit des politiques qui plongeront davantage de personnes dans le danger et l'insécurité juridique», a alerté Silvia Carta de PICUM, une ONG de protection des sans-papiers.

Sous l'impulsion du Danemark, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne et défend de longue date ce durcissement migratoire, les Etats membres avancent au pas de charge dans leur examen des mesures. «Nous progressons très vite», a ainsi affirmé un diplomate européen, estimant qu'il existe une «volonté politique largement partagée» parmi les Vingt-Sept pour valider ces propositions.

Parmi les rares sceptiques : la France, qui s'interroge sur la légalité et l'efficacité de certaines de ces mesures, et l'Espagne, pas convaincue par les «hubs de retour», déjà expérimentés par plusieurs pays mais sans réel succès. Cette position est toutefois de plus en plus «difficile à tenir» tant la pression exercée par certains pays pour les adopter est forte, assure le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska.

Ces mesures bénéficiaient aussi du net soutien de la droite et de l'extrême droite qui se sont alliées au Parlement européen la semaine dernière pour leur accorder de premiers feux verts. Là encore, l'idée est d'avancer vite, de nombreux eurodéputés et dirigeants plaidant pour leur adoption finale en début d'année prochaine.

Un nouveau système de répartition des migrants ?

Des discussions périlleuses sont par ailleurs prévues ce lundi sur un nouveau système de répartition des demandeurs d'asile. Afin de soulager les pays se situant le long des routes migratoires, comme la Grèce et l'Italie, l'UE exigera bientôt que les autres Etats membres relocalisent des demandeurs d'asile sur leur sol, ou versent, à défaut, une contribution de 20.000 euros par demandeur d'asile aux pays sous pression.

Les pays de l'UE négocient depuis plusieurs semaines sur comment mettre en place ce système, qui entrera en vigueur en juin prochain. Mais les tractations ont déjà connu de nombreux remous : dans le contexte politique actuel, quels pays seraient prêts à accepter les demandeurs d'asile d'un autre ? Plusieurs pays, dont la Belgique, la Suède ou l'Autriche, sont déjà sortis du bois en annonçant qu'ils n'accepteront pas les demandeurs d'asile d'autres Etats membres.

«Il y a peu de ministres de l'Intérieur qui vont vouloir venir devant la presse et dire "ok j'en ai pris 3.000"», prédit un responsable européen, s'exprimant sous couvert d'anonymat. La répartition exacte décidée par les Vingt-Sept ce lundi est encore confidentielle.