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Japon : un violent séisme de magnitude 7,6 ressenti au large du pays, une alerte au tsunami déclenchée

L'arrivée de la première vague devait avoir lieu à environ 23h40 locales, soit 15h40 heure de Paris. [©Norikazu Tateishi/The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une alerte au tsunami a été déclenchée au Japon, ce lundi 8 décembre, après un séisme de magnitude 7,6 ressenti au large des côtes. Deux vagues ont fait plusieurs blessés.

Tout un pays en alerte. Lundi 8 décembre, l'agence météorologique a averti le Japon qu'un tsunami pouvant atteindre trois mètres pourrait frapper la côte Pacifique du pays. Ce sont finalement deux vagues de tsunami entraînant une houle de 40 centimètres qui ont été enregistrées selon l'agence météorologique du Japon. Le tsunami serait une conséquence directe du séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter ressenti un peu après 15h sur l'île. 

Son épicentre se situe en mer, au nord du pays, mais les secousses ont été ressenties dans une grande partie de l’archipel, notamment à Tokyo. L'Institut américain de géophysique a affirmé que le tremblement de terre de magnitude 7,6 s'est produit au large de Misawa, sur la côte Pacifique du Japon, à une profondeur de 53 kilomètres. 

Plusieurs blessés 

Une première vague de 40 cm a déferlé sur un port dans la région septentrionale d'Aomori, où se situe Misawa, à 23H43 locales. Puis, à 23H50, une autre vague de 40 cm a atteint la ville d'Urakawa, dans la région d'Hokkaido. Plusieurs personnes ont été blessées, a rapporté la télévision publique NHK en citant un employé d'hôtel à Hachinohe, près d'Aomori. Des images filmées en direct montrent des morceaux de verre brisés éparpillés sur les routes. 

Le séisme a également été ressenti dans la grande ville de Sapporo, dans le nord de l'archipel nippon, où les alarmes des téléphones portables des habitants ont retenti. Un journaliste de la NHK à Hokkaido au nord a décrit une secousse horizontale d'environ 30 secondes l'ayant empêché de rester debout, au moment du séisme. 

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Un tsunami pouvant atteindre trois mètres était redouté. Car la région est toujours traumatisée par le terrible séisme de magnitude 9,0 de 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de quelque 18.500 morts ou disparus. Le pays présente l'une des plus fortes activités sismiques au monde. L'archipel de 125 millions d'habitants enregistre environ 1.500 tremblements de terre par an. 

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