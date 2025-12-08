Nouvelle-Zélande : les improbables images d'un bébé otarie qui s'invite dans un bar à bières (vidéo)

Un bébé otarie a fait irruption dans un bar à bières artisanales de Richmond, en Nouvelle-Zélande. L'animal a finalement été délogé par les gardes forestiers.

Un client inhabituel. Un bébé otarie à fourrure s'est invité dimanche 30 novembre dans un bar à bières artisanales de Richmond, en Nouvelle-Zélande. Habitués à voir débarquer dans leur établissement des animaux de compagnie, les propriétaires ont d'abord pensé que le visiteur était un chien.

«Tout le monde était sous le choc», raconte la copropriétaire Bella Evans au Guardian qui précise que l'animal est entré par la porte.

Alors que les cliens tentaient de l'attraper, l'animal s’est précipité sous les tables avant de se réfugier dans les toilettes puis de finir sa chevauchée sous le lave-vaisselle de la cuisine. Le tout devant des clients médusés.

Une «saison folle» pour ces animaux

Déjà recherché par les autorités le matin même après plusieurs appels des locaux, l'animal a finalement été délogé trente minutes plus tard par les gardes forestiers à l'aide d'une pizza au saumon.

D’après le porte-parole du Département de la conservation de Nouvelle-Zélande (DoC), il s’agit d’un «comportement exploratoire normal» pour un bébé otarie.

Ces animaux peuvent apparaître dans des endroits inattendus comme des maisons, terrains de golf ou des routes très fréquentées.

Les scientifiques parlent d’une «saison folle» annuelle pour les phoques et les otaries.