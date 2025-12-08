Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Nouvelle-Zélande : les improbables images d'un bébé otarie qui s'invite dans un bar à bières (vidéo)

La scène s'est déroulée sous les yeux des clients médusés. [©Sprig + Fern The Meadows/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un bébé otarie a fait irruption dans un bar à bières artisanales de Richmond, en Nouvelle-Zélande. L'animal a finalement été délogé par les gardes forestiers. 

Un client inhabituel. Un bébé otarie à fourrure s'est invité dimanche 30 novembre dans un bar à bières artisanales de Richmond, en Nouvelle-Zélande. Habitués à voir débarquer dans leur établissement des animaux de compagnie, les propriétaires ont d'abord pensé que le visiteur était un chien. 

«Tout le monde était sous le choc», raconte la copropriétaire Bella Evans au Guardian qui précise que l'animal est entré par la porte.  

Alors que les cliens tentaient de l'attraper, l'animal s’est précipité sous les tables avant de se réfugier dans les toilettes puis de finir sa chevauchée sous le lave-vaisselle de la cuisine. Le tout devant des clients médusés. 

Une «saison folle» pour ces animaux

Déjà recherché par les autorités le matin même après plusieurs appels des locaux, l'animal a finalement été délogé trente minutes plus tard par les gardes forestiers à l'aide d'une pizza au saumon. 

Sur le même sujet Record : à seulement 3 ans, il devient le plus jeune joueur d'échecs classé Lire

D’après le porte-parole du Département de la conservation de Nouvelle-Zélande (DoC), il s’agit d’un «comportement exploratoire normal» pour un bébé otarie. 

Ces animaux peuvent apparaître dans des endroits inattendus comme des maisons, terrains de golf ou des routes très fréquentées. 

Les scientifiques parlent d’une «saison folle» annuelle pour les phoques et les otaries.

Nouvelle-ZélandeInsolite

À suivre aussi

«Code rouge» : un homme violemment mordu par une créature non identifiée, une compétition de surf brusquement interrompue
Nouvelle-Zélande : une randonneuse chute d’une falaise de 55 mètres, sa chienne restée sur place est sauvée une semaine après (vidéo)
Nouvelle-Zélande : le rugbyman français de 21 ans porté disparu retrouvé mort ce mercredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités