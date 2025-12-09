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Ce moment insolite où les ministres Robert Kennedy Jr et Sean Duffy se lancent dans un concours de tractions (vidéo)

Sean Duffy a demandé d'installer des zones de fitness dans les aéroports américains. [Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Les deux ministres américains Robert Kennedy Jr et Sean Duffy se sont lancés dans un concours de tractions dans le cadre d'un déplacement à l'aéroport national Reagan de Washington.

Une vidéo insolite. Lors d'un déplacement à l'aéroport national Reagan de Washington ce lundi, les deux ministres américains Robert Kennedy Jr et Sean Duffy se sont lancés un défi sportif : un concours de tractions. 

De son côté, Robert Kennedy Jr, Secrétaire d'Etat à la Santé, a impressionné en réalisant 20 tractions à la suite du haut de ses 71 ans. 

Derrière cet effort sportif, les deux hommes ont souhaité vanter les mérites de l'exercice physique avant un trajet en avion. Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, s'est lancé ces derniers mois dans des négociations avec les aéroports et les compagnies aériennes des Etats-Unis afin d'améliorer les conditions des voyageurs. 

Des zones de fitness dans les aéroports

Le mois dernier, il a notamment exhorté les compagnies aériennes à ajouter des options alimentaires plus saines à bord et à abandonner les bretzels salés et les biscuits riches en calories. 

Sean Duffy a également demandé d'installer des zones de fitness dans les aéroports du pays, des cabines d'allaitement pour les mères et des espaces adaptés aux familles. Pour ce faire, il a annoncé une subvention à hauteur d'un milliard de dollars.

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«Il ne s'agit pas d'imposer des obligations. Il ne s'agit pas d'exiger quoi que ce soit. Il s'agit d'une discussion sur la possibilité de proposer des options plus saines», a déclaré Sean Duffy lundi. 

«Comment pouvons-nous améliorer un peu l'expérience de voyage pour tous ? C'est la question que nous abordons. Mais je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit… Je ne verbaliserai personne s'il porte son pyjama dans l'avion», a-t-il ajouté. 

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