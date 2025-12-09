Devenu incontrôlable à bord d'un bateau de croisière, un père de famille meurt après avoir bu 33 verres d'alcool au bar

La famille d'un homme décédé après une violente crise de colère à bord d’un bateau de croisière l'année dernière a attaqué la compagnie en justice. Les plaignants affirment que le personnel l'avait laissé consommer 33 boissons alcoolisées au bar avant son décès.

Un séjour familial qui a viré au drame. Michael Virgil, un Américain de 35 ans, aurait bu 33 verres d'alcool auprès du bar d'un navire de croisière Royal Caribbean peu avant de devenir incontrôlable et de décéder, selon sa famille.

D'après la plainte de ses proches pour homicide involontaire, déposée le 5 décembre dernier, le défunt et sa fiancée, Connie Aguilar, seraient montés à bord du «Navigator of the Seas» en décembre 2024 à destination du Mexique avec leur fils autiste de 7 ans lorsqu'ils auraient appris que leur cabine n'était pas encore prête.

Le personnel les aurait alors dirigés vers un bar pour attendre. Néanmoins, le petit garçon se serait impatienté. Afin de le calmer, sa mère l'aurait emmené pour se renseigner sur l'état de la chambre familiale, laissant son conjoint seul au bar.

Un «usage excessif de la force par des membres de l'équipage»

Moins d’une heure après le départ de Los Angeles (États-Unis), le père de famille se serait fait servir pas moins de 33 boissons alcoolisées. «À tous moments, Royal Caribbean avait le droit de refuser de continuer à servir de l'alcool à tout client visiblement ivre», stipulait la plainte. Mais, la compagnie ne serait pas intervenue pour «protéger» Michael Virgil de lui-même.

En état d'ébriété, ce dernier aurait alors cherché leur cabine sans succès, devenant agressif. Une vidéo diffusée l'année dernière après sa mort le montrait criant dans un couloir, donnant des coups de pied dans une porte et retirant même son t-shirt.

NEW: Man dies on a Royal Caribbean cruise after being served 33 drinks, family accuses cruise staff of injecting him with a sedative.



35-year-old Michael Virgil was seen having a meltdown after getting off the elevator on the wrong floor.



The family says just hours after… pic.twitter.com/pNWcA6VekR — Collin Rugg (@CollinRugg) December 8, 2025

Après avoir prétendument agressé des membres d'équipage et menacé de mort des passagers, il avait été plaqué au sol par le personnel tentant de le maîtriser.

Selon la plainte, Michael Virgil aurait été victime d'un «usage excessif de la force par des membres de l'équipage, notamment le personnel de sécurité et médical», qui «lui ont administré une injection d'un médicament sédatif, l'halopéridol, et ont utilisé plusieurs bombes lacrymogènes».

Ces actions auraient provoqué «une hypoxie importante et une ventilation altérée, une insuffisance respiratoire, une instabilité cardiovasculaire et finalement un arrêt cardiorespiratoire, entraînant sa mort, qui a été qualifiée d'"homicide"».

Une enquête en cours

«La famille de Michael a subi un chagrin et un tourment inimaginables causés par Royal Caribbean, une compagnie de croisières géante qui privilégie le profit à la sécurité des passagers», a déclaré l'avocat de la famille, Kevin Haynes, dans un communiqué.

Ses proches ont réclamé des dommages et intérêts pour perte de soutien financier, frais funéraires et médicaux, ainsi que pour la douleur et la souffrance morales causées par son décès.

«Il est très clair que Royal Caribbean fait preuve d'une négligence totale en matière d'embauche, de formation et de supervision de sa vaste flotte d'employés maritimes. Ce qui devait être de magnifiques vacances en famille a viré à une fin tragique inimaginable en raison de la manière répréhensible dont cette situation, qui n'aurait jamais dû se produire, a été gérée», a ajouté la défense.

De son côté, un porte-parole de Royal Caribbean a déclaré à TMZ : «Nous avons été attristés par le décès d’un de nos clients, nous avons collaboré avec les autorités dans le cadre de leur enquête et nous nous abstiendrons de tout autre commentaire concernant la procédure judiciaire en cours».