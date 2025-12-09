«Les images sont si terribles qu'elles provoqueraient de nouvelles émeutes» : une jeune fille de 15 ans violée par deux demandeurs d'asile afghans, au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, deux demandeurs d'asile ont été condamnés pour avoir violé une jeune fille de 15 ans. Selon l'avocat de la jeune fille, les images enregistrées au moment de l'acte seraient si effroyables que les diffuser pourrait causer une vague d'émeutes au sein du pays, rappelant celles de Southport en 2024.

Une affaire horrible. Deux immigrés afghans de 17 ans ont été condamnés à de lourdes peines pour le viol sur une jeune fille de 15 ans remontant au 10 mai dernier. La vidéo des faits, capturée par la victime, serait particulièrement choquante, comme le rapporte le Daily Mail.

Selon l'avocat de la jeune fille, celle-ci serait si «horrible» qu'elle pourrait être à l'origine d' «émeutes», si elle était rendue publique. De son côté, l' avocat de l'un des deux garçons arrêtés, Robert Holt, a partagé ce constat : «ces images sont véritablement horribles, je n'ai aucun doute que si le grand public était exposé à cela, nous serions confrontés à des troubles».

«vous allez me violer» : les derniers mots de la victime avant les faits

Il avait également demandé au juge que la presse soit interdite de révéler que les garçons étaient des demandeurs d'asile afghans , exigence qui a été refusée par la magistrate. Ces deux garçons venaient tout juste de rejoindre le territoire britannique, depuis une embarcation maritime.

Dans la vidéo choc de trois minutes de la jeune victime, on peut voir la fille de 15 ans crier «vous allez me violer» alors qu'elle était emmenée de force vers un endroit isolé, où les deux garçons l'ont forcée à avoir des relations intimes, à Leamington, dans le Warwickshire. Les images ont été publiées au sein du tribunal de Warwick, où l'on pouvait également l'entendre pleurer et hurler «au secours», suppliant de ne pas être emmener au parc où elle a été violée.

Finalement, son calvaire a pris fin lorsqu'un passant a découvert la scène. Elle a été amenée au commissariat le plus proche, où les policiers ont pu recueillir des preuves médico-légales cruciales, juste après les faits.

Ces deux immigrés afghans ont «trahi les intérêts» des véritables réfugiés

Dans une déclaration faite à la justice, elle a notamment souligné : «Ce jour où j'ai été violée m'a changée à jamais». «Je ne suis plus une adolescente heureuse et insouciante. C'était ma première expérience sexuelle», précise-t-elle.

«Quand je sors, je ne me sens plus en sécurité, à tel point que j'ai commencé à éviter complètement les sorties. Cela a également eu un impact sur mes études et ma vie scolaire au pire moment possible, car je passe mes examens de fin de collège», reprend-elle.

La juge Sylvia de Bertodano a condamné les deux garçons à dix ans et huit mois de prison pour l'un et neuf ans et dix mois pour l'autre. Elle a également rendu public leur nom, déplorant que ces deux individus aient «trahi les intérêts» des véritables réfugiés et qu'ils «devraient éprouver une profonde et durable honte».

Neither the Prime Minister, Home Secretary nor the Immigration Minister have posted about the appalling rape of a 15 year old girl by Afghan illegals who broke into the country under their government.



By men they let in.



We all know if there was an attack by someone they could… pic.twitter.com/4M1q84vgHO — Zia Yusuf (@ZiaYusufUK) December 9, 2025

Le très influent Zia Yusuf, membre du parti populiste britannique Reform UK, a réagi à cette affaire en déclarant appuyant les termes de la juge : «Ces politiciens choisissent de laisser nos frontières ouvertes, sachant que les données gouvernementales montrent que les hommes qui s'introduisent par effraction sont beaucoup plus susceptibles de commettre des infractions sexuelles que les ressortissants britanniques. Leurs agissements provoquent de manière prévisible et fiable le viol de femmes britanniques. Quel autre mot pourrions-nous utiliser pour les décrire, sinon celui de traîtres ?»

Expulsion ou peine de prison : quid des deux coupables ?

La juge a également déclaré que malgré «les différences culturelles importantes avec le Royaume-Uni», elle «n'accepte pas que l'un ou l'autre ne comprenne pas le concept de consentement». «Il s'agit d'un cas où il était absolument clair pour vous deux que vous éloigniez une enfant de ses amis, malgré ses protestations vigoureuses, pour l'emmener dans un endroit où vous ne pouviez pas être observés, afin de commettre ce délit. Je suis convaincue que vous saviez tous les deux parfaitement que ce que vous faisiez était criminel et répréhensible», a-t-elle dit en s'adressant aux deux garçons jugés.

La question reste à présent de savoir ce que vont devenir ces deux demandeurs d'asile au Royaume-Uni. Selon la presse locale, l'un d'entre eux, plus jeune, ne pourrait pas bénéficier d'une expulsion. Il a en effet avoué sa culpabilité en octobre dernier, la veille de ses 17 ans et ne peut donc pas risquer cette peine.