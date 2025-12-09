Mort soudaine de l’ambassadeur russe Alexandre Matsegora en Corée du Nord : ce que l’on sait

L'ambassadeur de Russie en Corée du Nord, en poste depuis plus de dix ans, est «subitement» mort, a annoncé lundi son ministère en plein renforcement de l'alliance, ces derniers mois, entre Moscou et Pyongyang.

Que s’est-il passé en Corée du Nord ces derniers jours ? C’est la question que se posent les autorités russes après la mort «subite» de leur ambassadeur, Alexandre Matsegora, âgé de 70 ans, samedi 6 décembre, alors que Moscou et Pyongyang opéraient un profond rapprochement ces derniers mois. Si une enquête a été ouverte, les circonstances exactes du décès demeurent floues à ce stade.

Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé «avec un profond regret» la mort de l'ambassadeur, sans donner de détails sur les causes de son décès. La diplomatie russe lui a par ailleurs rendu un hommage appuyé, soulignant que, dès le début de sa carrière, ce coréanophone avait travaillé pour la coopération économique et diplomatique entre la Corée du Nord et la Russie.

«Sous sa direction avisée et sensible, plusieurs générations de diplomates et de spécialistes de la Corée ont vu le jour», a souligné le ministère. Alexandre Matsegora, ambassadeur à Pyongyang depuis 2014, a été «une force motrice» du «travail acharné sur de longues années» ayant abouti au «niveau de relations actuel sans précédent» entre la Russie et la Corée du Nord, selon la diplomatie russe.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a pour sa part adressé ses sincères condoléances au président Vladimir Poutine après le «décès soudain» du diplomate, a rapporté ce mardi l'agence de presse KCNA. Kim Jong-un a déclaré qu'il s'agissait d'un «événement déchirant et d'une grande perte», qui survient alors que les relations bilatérales entrent dans une «phase historique cruciale», selon la même source.

Un rapprochement diplomatique, militaire et économique

Les deux Etats procèdent actuellement à un vif rapprochement diplomatique, militaire et économique. Ils sont unis depuis 2024 par un pacte de défense mutuel, signé après une visite officielle de Vladimir Poutine à Pyongyang.

La Corée du Nord a ainsi activement participé à l'effort de guerre de la Russie en lui fournissant des milliers de soldats déployés en Ukraine, notamment dans une petite partie de la région frontalière russe de Koursk.

La Corée du Nord lui fournit également armes et munitions, selon la Corée du Sud, qui soupçonne Moscou de lui transférer en échange des technologies militaires sensibles.