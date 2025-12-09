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New York : les images impressionnantes d'un incendie ravageant un immeuble de Manhattan (vidéos)

Une partie du toit de l'immeuble s'est effondré et, du côté gauche du bâtiment, un parapet a chuté jusque dans la rue. [TIMOTHY A. CLARY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un important incendie s'est déclaré ce mardi 9 décembre à New York, dans un immeuble de Manhattan. Aucune victime n'a été recensée. Des vidéos impressionnantes du sinistre ont été partagées.

Un épais panache de fumée s'est élevé dans le ciel de Manhattan. Un incendie s'est déclaré ce mardi 9 décembre dans l'ouest de cet arrondissement de New York, au dernier étage d'un immeuble de l'Upper West Side.

D'après les informations de NBC New York, le feu est survenu aux alentours de 8h20, heure locale. Quelque 140 pompiers ont été mobilisés et les rues du quartier ont été fermées à la circulation.

Aucun blessé grave n'a été signalé à ce stade. Deux personnes ont été évacuées par les secours et un pompier a été brûlé, sans gravité. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont permis de rendre compte du sinistre.

L'immeuble touché compte 21 logements, environ quatre par étage. D'après Kevin Woods, chef des opérations des pompiers de New York, «trois des quatre appartements» du sixième et dernier étage, où s'est déclaré l'incendie, sont entièrement détruits. «Le quatrième ainsi que ceux de l'étage en dessous ont subi de sévères dégâts».

Une partie du toit de l'immeuble s'est effondré et, du côté gauche du bâtiment, un parapet a chuté jusque dans la rue, tombant juste à côté d'un camion de pompiers en intervention. La zone est dangereuse et les autorités demandent à la population d'éviter le secteur tant qu'il n'est pas sécurisé.

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Pour l'heure, la cause de l'incendie est encore inconnue mais, d'après Kevin Woods, les flammes devraient «être sous contrôle bientôt». La surveillance sera toutefois «maintenue tout au long de la journée».

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