«Tant pis pour eux» : elle achète une tirelire dans une brocante et découvre des liasses de billets à l’intérieur

Une créatrice de contenu est devenue virale sur les réseaux sociaux après qu'elle a affirmé avoir trouvé plus de 2.000 dollars en espèces dans une tirelire dénichée dans une brocante.

Une belle trouvaille. Une passionnée de fripes et brocantes, connue sur TikTok sous le pseudonyme de @miles8katrina, a trouvé 2.028 dollars (1.740 euros) dans une tirelire «vintage» achetée dans un magasin Goodwill, enseigne populaire équivalente à Emmaüs en Amérique du Nord, a rapporté le New York Post.

Dans une vidéo publiée sur la plate-forme, la chanceuse a expliqué depuis sa voiture avoir trouvé la tirelire en forme de cochon rose de la marque Universal Statuary Corp, datant de 1976, dans le magasin d'articles d'occasion pour seulement 10,99 dollars (moins de 10 euros).

«Écoutez», a-t-elle déclaré avant de secouer l'objet, qui faisait du bruit. «On dirait qu’il y a quelque chose dedans. On dirait du plastique ou des jouets», a ajouté la jeune Texane.

«Mes trouvailles en friperie portent leurs fruits»

Elle a alors dévissé le bouchon situé en dessous, puis a sorti huit sacs en plastique attachés les uns aux autres dans un premier temps.

Ensuite, elle s'est rapidement rendue compte que la tirelire n'avait pas livré tous son contenu. «C'est pas possible ! Putain de m**** !», s'est-elle alors exclamée, bouche bée devant une liasse de billets maintenue par un élastique à cheveux.

Elle a sorti plusieurs autres paquets similaires. «Je tremble littéralement. Pas de plastique. C’est des liasses de billets !», a-t-elle crié. Une fois chez elle, elle a découvert un total de 2.028 dollars. «[La tirelire] était sur le chariot que la vendeuse venait de sortir et je l’ai prise directement», a raconté la chineuse.

«Je trouve beaucoup de choses, mais je n'avais jamais trouvé autant d'argent avant, alors je suis super contente. Visiblement, mes trouvailles en friperie portent leurs fruits !», s'est-elle exclamée avec enthousiasme dans sa vidéo, expliquant qu'elle comptait initialement vendre cette tirelire, mais plus maintenant «car j'ai tout cet argent liquide», a-t-elle conclu.

Un autre chanceux en février dernier

La vidéo est devenue virale, cumulant 2,9 millions de vues jusqu'à présent. «En tant qu'ancien responsable de Goodwill, je peux vous dire que le personnel aurait dû vérifier ce bruit de cliquetis avant l'envoi. Tant pis pour eux ! Quelle chance vous avez !», a écrit un internaute, tandis qu'une autre a commenté «N’appelez pas le magasin. L’argent est à vous. Faites-en ce que vous voulez».

Malgré les conseils reçus, elle a révélé avoir appelé le magasin pour vérifier s'il s'agissait d'un don qu'elle aurait trouvé par erreur. Bien que ce magasin de seconde main n'ait pas de politique particulière concernant ce type de trouvaille, son porte-parole Chris Fletcher a déclaré que «personne ne devrait quitter sciemment Goodwill avec des biens qui ne lui appartiennent pas, même s’ils sont cachés parmi d’autres articles».

Ce n'est pas la première fois qu'un chineur avisé réussit à faire une excellente affaire dans cette enseigne. En février dernier, un habitant de l'Illinois a découvert qu'une assiette achetée chez Goodwill pour 4,99 dollars (4,29 euros) était en réalité une assiette d'origine chinoise armoriée du XVIIIe siècle valant près de 4.400 dollars (environ 3 790 euros).

«J’ai su en cinq minutes que j’avais quelque chose de précieux. Seuls deux exemplaires de ce type ont été vendus aux enchères au cours des cinquante dernières années», a-t-il déclaré à Newsweek.