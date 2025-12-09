Voici les 10 pires compagnies aériennes concernées par les retards et les vols en 2025, selon ce classement

La plate-forme Flightright a dévoilé ce lundi 8 décembre son classement des pires compagnies aériennes pour l'année 2025. Voici ce qu'il faut savoir.

Les retards de vol sont un fléau pour de nombreux voyageurs. Le spécialiste de l'indemnisation des passagers aériens, a donc dévoilé un classement des compagnies aériennes les moins ponctuelles sur l'année 2025. Elle a comparé celles avec le plus grand nombre de trajets au départ de l'Europe, en prenant en compte les retards de plus de 15 minutes.

EasyJet et Ryanair sur le podium

Première du classement, on retrouve la compagnie aérienne TAP Portugal, avec près d'un vol sur deux qui a enregistré un retard en 2025 (47%). En 2024, la compagnie portugaise s'était déjà distinguée en se hissant à la tête de ce classement avec 32,1% de retard. EasyJet prend la deuxième place avec un taux de retard de 43%. A la dernière place du podium, on retrouve le leader européen Ryanair. La compagnie irlandaise a connu en 2025 des retards sur 4 vols sur 10 en moyenne.

Concernant les plus grosses compagnies, British Airways et Air France sont respectivement quatrième et cinquième avec un taux de retard de 39,76% et 39,96%. Viennent ensuite Swiss international (34,2% de vols en retard), KLM (32,01%) et SAS (24,83%), tandis que Lufthansa (23,59%) et la compagnie espagnole Vueling closent ce top 10 des mauvais élèves en matière de ponctualité avec 20,81% de retard.

Les annulations en baisse

En revanche, les indicateurs repassent (presque) au vert du côté des annulations de vols. Selon Flightright, l'année 2025 en compte nettement moins qu'en 2024, un recul en partie lié à une diminution des mouvements sociaux, malgré quelques épisodes de grève du contrôle aérien français.

En tête des compagnies les plus touchées figure KLM, avec 2,30% de vols annulés. Un taux certes élevé, mais bien inférieur aux 3,8% enregistrés l'an dernier. Air France occupe la deuxième place du classement, affichant 1,40% d'annulations, là encore en net progrès par rapport à 2024 (3%). British Airways complète le podium : la compagnie britannique voit sa proportion d'annulation tomber à 1,19%, après avoir dépassé les 6% l'an passé. A l'inverse, Ryanair se distingue comme la compagnie la plus fiable sur ce plan, avec seulement 0,23% de vols supprimés.

A noter, que ces dysfonctionnements représentent un coût important pour les compagnies aériennes : un vol annulé fait perdre en moyenne 17.000 euros à la compagnie concernée.