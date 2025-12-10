Brésil : les députés approuvent une loi pour réduire la peine de Jair Bolsonaro

Au terme d'un débat parlementaire houleux, les députés brésiliens ont voté ce mercredi en faveur d'une proposition de loi visant à alléger considérablement la peine de l'ex-président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de réclusion criminelle pour tentative de coup d'État.

Une peine allégée ? Les députés brésiliens ont approuvé mercredi à l'aube une proposition de loi visant à réduire considérablement la peine de l'ex-président Jair Bolsonaro.

Si ce texte est également adopté par le Sénat, l'ancien chef d'Etat pourrait voir sa peine réduite à un peu plus de deux ans de prison, a affirmé son rapporteur, le député Paulinho da Força.

Le texte, qui dit chercher «la pacification» du Brésil, accorderait également une liberté conditionnelle à 141 partisans de l'ex-président d'extrême droite (2019-2022) condamnés pour l'assaut contre les sièges des pouvoirs à Brasilia le 8 janvier 2023, quelques jours après l'investiture de l'actuel président de gauche Luis Inacio Lula da Silva.

Hospitalisation d'urgence demandée

Jair Bolsonaro, 70 ans, est détenu depuis fin novembre dans les locaux de la police fédérale à Brasilia, dans une petite cellule équipée d'un minibar, de la climatisation et d'une télévision. Mardi, ses avocats ont réclamé son hospitalisation d'urgence en raison d'une «aggravation significative de son état de santé», nécessitant selon eux une double opération chirurgicale.

Pour rappel, il a été condamné en septembre dernier à 27 ans de prison par la Cour suprême pour une tentative de coup d’État contre son successeur, Luiz Inacio Lula da Silva. Il est également frappé d’inéligibilité jusqu’en 2030.