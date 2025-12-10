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«Chercher un accord de paix sans inclure l'Europe dans les discussions n'est pas réaliste», estime le pape Léon XIV

Léon XIV, qui a reçu mardi Volodymyr Zelensky dans sa résidence de Castel Gandolfo, a dit aux journalistes n'avoir pas lu toutes les propositions américaines. [Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le pape Léon XIV a estimé mardi qu'il n'était «pas réaliste» de chercher à obtenir la paix pour l'Ukraine sans l'Europe et que le plan présenté par le président américain Donald Trump risquait d'entraîner un «énorme changement» dans l'Alliance atlantique.

Un soutien de poids pour Volodymyr Zelensky. Le pape Léon XIV s’est montré critique ce mardi envers le plan de paix proposé par le président américain Donald Trump pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Après avoir rencontré le président ukrainien ce mardi, il a estimé qu'il n'était «pas réaliste» de chercher à obtenir la paix pour l'Ukraine sans l'Europe.

«Chercher un accord de paix sans inclure l'Europe dans les discussions n'est, permettez-moi de le dire, pas réaliste (…) La guerre est en Europe et je pense que l'Europe doit être partie prenante des garanties dont nous avons besoin pour la sécurité, aujourd'hui comme à l'avenir», a estimé le souverain pontife.

Une rupture entre les Etats-Unis et l’Europe

Léon XIV, qui a reçu mardi Volodymyr Zelensky dans sa résidence de Castel Gandolfo, a dit aux journalistes n'avoir pas lu les propositions américaines dans leur intégralité.

«Malheureusement, certaines des parties que j'ai lues apportent un énorme changement dans ce qui était depuis de nombreuses années une véritable alliance entre l'Europe et les Etats-Unis», a-t-il déclaré.

«Les remarques qui sont faites par ailleurs dans des interviews récentes à propos de l'Europe tentent de rompre ce que je pense devoir être une alliance très importante aujourd'hui et à l'avenir», a ajouté le pape.

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Enfin, interrogé sur la possibilité pour lui d'accepter l'invitation de Volodymyr Zelensky à se rendre en Ukraine, il a répondu «Je l'espère» mais a ajouté qu'il était impossible de prévoir quand un tel voyage pourrait se faire.

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