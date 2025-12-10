Chine : une incendie ravage un immeuble, douze personnes sont mortes

Douze personnes ont perdu la vie dans la soirée de mardi après qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation du sud de la Chine, à Shantou, dans la grande province du Guangdong. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre.

L'effroi plus d'une semaine après le drame survenu à Hong Kong. Un incendie dans un immeuble d'habitation du sud de la Chine, à Shantou, dans la grande province du Guangdong (sud), a fait 12 morts, a indiqué mercredi un média officiel, citant les autorités locales.

Le feu s'est déclaré mardi soir dans ce bâtiment de quatre niveaux, selon l'agence de presse Chine Nouvelle. Un feu intense au rez-de-chaussée d'un bâtiment et une épaisse fumée grise se sont échappés des fenêtres aux étages supérieurs.

Enquête ouverte

Les premières constatations révèlent qu'environ 150 mètres carrés ont été touchés par le feu, a indiqué Chine nouvelle. Pour l'heure, les pompiers s'activent pour sauver le reste des habitants de cet immeuble. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre.

Le drame survient après un incendie qui a ravagé un complexe résidentiel à Hong Kong le mois dernier, faisant 160 morts.