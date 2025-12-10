Espagne : un homme séquestré et tué pour ses cryptomonnaies, cinq suspects arrêtés dans le pays et quatre autres mis en examen au Danemark

Un détenteur de cryptomonnaies a été enlevé puis tué en avril dernier en Espagne. Un crime qui a mené à l'arrestation de cinq suspects, tandis que quatre autres ont été mis en examen au Danemark, a annoncé la police espagnole ce mercredi.

Une inquiétante hausse des crimes liés aux cryptomonnaies. Cinq individus ont été interpellés en Espagne et quatre autres mises en examen au Danemark pour l'agression et le meurtre d'un homme pour ses monnaies numériques, a annoncé la police espagnole ce mercredi 10 décembre.

En avril dernier, les cinq assaillants armés, vêtus de noir, avec des gants et des cagoules, ont attaqué un couple dans le sud de l'Espagne, d'après les autorités locales. Tentant de s'enfuir, l'homme a été blessé par balle à la jambe avant d'être contraint, avec sa compagne, à monter dans un véhicule.

Ils ont ensuite été séquestrés pendant plusieurs heures dans un logement, pendant que leurs ravisseurs tentaient d'accéder à leurs portefeuilles virtuels pour voler des cryptoactifs, a précisé le communiqué.

Deux suspects déjà incarcérés pour des faits similaires

La femme a été relâchée après minuit et a signalé les faits, mais son compagnon avait disparu. Son corps sans vie a été retrouvé quelques jours plus tard dans une zone boisée de Mijas, dans la province de Malaga. La victime présentait des signes évidents de violence, dont des blessures par balle.

Les forces de l'ordre ont mené une opération qui a permis d’appréhender les cinq principaux suspects, bien que la date exacte n’ait pas été précisée. Lors des perquisitions de six propriétés à Madrid et Malaga, des pistolets, des armes à feu, une matraque télescopique, une cagoule, des vêtements tachés de sang, ainsi que «de nombreux éléments liés au crime» ont été saisis.

Parmi les quatre personnes mises en examen au Danemark, deux étaient déjà incarcérées pour des délits similaires.

Une hausse des enlèvements et les vols

Ces derniers mois, les enlèvements et les vols visant les propriétaires de monnaies numériques se sont amplifiés parallèlement à la popularité de ces actifs.

En France, le co-fondateur de Ledger, David Balland et sa compagne ont été kidnappés en janvier dernier. C'est l'autre co-fondateur de cette plate-forme spécialisée dans les monnaies virtuelles, Eric Larchevêque, qui a donné l'alerte après avoir reçu une vidéo d'un doigt sectionné de son associé, accompagnée d'une importante demande de rançon en cryptomonnaies.

David Balland a finalement été libéré et sa compagne retrouvée ligotée dans un véhicule.

La vidéo de la tentative d'enlèvement de la fille et du petit-fils de Pierre Noizat, directeur général de l'entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies Paymium, à Paris, était devenue virale en mai dernier. Les victimes avaient réussi, avec l'aide des voisins, à mettre leurs agresseurs en fuite.