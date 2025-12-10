Les combats frontaliers entre la Thaïlande et le Cambodge ont fait au moins 11 morts et plus d’un demi-million de déplacés

Plus d'un demi-million de personnes ont évacué les régions frontalières de la Thaïlande et du Cambodge, où les combats qui se poursuivent mercredi ont fait au moins 11 morts depuis le début de la semaine, amenant le président Donald Trump à annoncer son intervention pour «arrêter» les hostilités.

Une reprise des combats plus intense que ceux observés ces derniers mois. Plus de 500.000 personnes ont dû quitter précipitamment leur demeure située dans les régions frontalières de la Thaïlande et du Cambodge ces derniers jours. En cause, le retour des tensions poussant à de nouveaux combats qui ont déjà fait au moins 11 morts depuis le début de la semaine.

🇹🇭🇰🇭 The Thai Air Force dropped bombs on the center of Samraong city in Cambodia



The war was alten again pic.twitter.com/umwcVyg1GN — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 9, 2025

«Les civils ont dû évacuer massivement en raison de ce que nous avons évalué comme une menace imminente pour leur sécurité», a expliqué le porte-parole du ministère thaïlandais de la Défense, Surasant Kongsiri, après avoir annoncé l'évacuation de plus de 400.000 de ses ressortissants.

L'armée cambodgienne a fait savoir de son côté que plus de 100.000 personnes avaient été contraintes de quitter leurs maisons dans cinq provinces bordant la frontière contestée.

Les deux voisins d'Asie du Sud-Est s'accusent mutuellement d'avoir déclenché la reprise des hostilités, dans lesquelles sept civils cambodgiens et quatre soldats thaïlandais ont été tués, selon les derniers bilans des autorités.

Le nombre de déplacés dépasse celui du mois de juillet, lorsque 300.000 personnes avaient fui les combats, au sol et dans les airs, qui avaient fait 43 morts de part et d'autre en cinq jours.

Donald Trump en quête d'un accord de cessez-le-feu

La Thaïlande et le Cambodge avaient signé le 26 octobre un accord de cessez-le-feu sous l'égide de Donald Trump, mais il été suspendu quelques semaines plus tard.

Le président des Etats-Unis a affirmé mardi au cours d'un rassemblement devant ses partisans en Pennsylvanie qu'il comptait appeler les dirigeants des deux pays pour leur demander de cesser les combats.

President Trump said he expects to make a phone call regarding Thailand and Cambodia, as fighting has re-escalated along their disputed border following the collapse of a recent ceasefire agreement pic.twitter.com/dmhz22Iwib — Reuters (@Reuters) December 10, 2025

«Demain, je dois passer un coup de fil et je pense qu'ils vont comprendre. Qui d'autre pourrait dire “je vais passer un coup de fil et arrêter une guerre entre deux pays très puissants“?», a lancé le chef d’Etat américain.

La Thaïlande poursuivra ses opérations militaires jusqu'à ce que le Cambodge «change de position», a affirmé mardi soir le ministère thaïlandais de la Défense, sans montrer de signes d'apaisement.

Dans ce contexte, le Cambodge s'est retiré mercredi des Jeux d'Asie du Sud-Est, une compétition sportive régionale organisée par la Thaïlande dont la cérémonie d'ouverture avait eu lieu la veille.